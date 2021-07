von Natalie Reiser

Auf der Kiesfläche des Schulhofs, der zwischen der Ratoldus-Grundschule und der Turnhalle liegt, ist eine kleine grüne Oase entstanden. Die Lehrerin Huilén Ubilla hat mit ihren Schülern und der Unterstützung mehrerer Eltern einen Schulgarten angelegt. Der Sachkundeunterricht der zweiten Klassen findet seit dem Frühjahr bei gutem Wetter im Freien statt.

Unterricht unterm Birnbaum

Unterm Birnbaum und zwischen Hochbeeten sitzen die Schüler der Klasse 2a auf Holzbrettern im Kreis. In der üppig wachsenden Kapuzinerkresse mit den leuchtend orangen Blüten wohnen zwei Grashüpfer. „Die sind echt schwer zu finden“, flüstert ein Junge, bevor er sich auf die Suche nach den Insekten macht. „Die Kapuzinerkresse heißt so, weil ihre Blüten wie die Mütze von einem Kapuzinermönch aussehen“, wissen die Kinder. Die schmecken scharf, erzählen sie. „Wenn es ans Ernten geht, müssen die Schüler geduldig sein“, erklärt Lehrerin Ubilla. Einige dürfen Gurken, Zucchini und Salat pflücken, andere waschen das Gemüse oder schneiden es. Die Lehrerin macht die Salatsoße. Das Rezept wird im Deutschunterricht aufgeschrieben.

Das Gartenprojekt startete ganz klein – mit einer Bohne. Huilén Ubilla wollte etwas Lebendiges in den Unterricht einbauen, um der Papierflut und Bildschirmzeit im Corona-Schuljahr entgegenzuwirken. Jedes Kind bekam eine Bohne mit nach Hause, die in mehreren Schritten zu einer Pflanze gezogen wurde. „Nachdem wir sie ins Wasser gelegt und in ein feuchtes Tuch gewickelt haben, kamen Wurzeln aus ihrem Bäuchlein“, beschreibt eine Schülerin den Wachstumsprozess. Inzwischen sind die Bohnen große Planzen geworden.

Die Schüler der Klasse 2a stehen mit ihrer Lehrerin Huilén Ubilla im Schulgarten um eines der Gemüsebeete, in dem sie Zucchini, Gurken und Zuckermais gepflanzt haben. | Bild: Natalie Reiser

Mittlerweile sind dem ersten Hochbeet viele weitere gefolgt. Schüler der achten und neunten Klasse haben Autoreifen bemalt und sie rings um die Beete gelegt. In einem wachsen bereits Sommerblumen. „All das ist durch Spenden und die Unterstützung von Eltern entstanden“, sagt Huilén Ubilla. Für die Sommerferien werden noch Freiwillige zum Gießen gesucht.