Dass sich in Radolfzell in den vergangenen Jahren auf einigen Schulbudgets erhebliche Ansparungen angesammelt haben, sorgte kürzlich im Radolfzeller Gemeinderat für Diskussionsstoff. Wie es in der Sitzungsvorlage heißt, berechnen die Budgets sich aus den Sachkostenbeiträgen des Landes, jede Schule verwaltet sie selbstständig. Überträge werden immer ins Folgejahr übertragen.

Ein Blick in die Übersicht der Überträge zeigt: Fast bei allen Schulen konnten zwar Ansparungen nach 2021 im Vergleich zu 2020 abgebaut werden. Der mögliche Übertrag aus 2021 nach 2022 fällt aber wieder sehr viel höher aus – insgesamt sind es rund 564.830 Euro. Begründet wird das zum Beispiel mit einer sparsamen Verwendung der Mittel wegen den Corona-Umstände.

„Schulbudget ist keine Sparbüchse“

Unter anderem Siegfried Lehmann (FGL) zeigte sich nicht glücklich über die Ansparungen. „Ein Schulbudget ist keine Sparbüchse“, sagte er. Er erwarte, dass in das nächste Jahr nicht wieder so viel übertragen werde. „Das ist auf Dauer keine Lösung, das Geld ist für die Schulen da und sollte genutzt werden zur Qualitätsverbesserung.“ Grundsätzlich spreche nichts gegen Überträge, wenn für Anschaffungen Ansparungen gemacht werden müssen. Aber sie müssten begründet werden.

Siegfried Lehmann, (FGL) | Bild: Becker, Georg

Er zeigte Verständnis, dass in der jüngsten Vergangenheit auch die Unsicherheit der Schulen eine Rolle gespielt habe, wie die Digitalisierung zu finanzieren sei. „Aber das ist jetzt vorbei“, so Lehmann. Wenn es in den kommenden Jahren wieder so hohe Überträge gebe, müsse über Kürzungen gesprochen werden. Dagegen sprachen sich aber andere Räte aus.

Helmut Villinger (CDU) fragte, ob das aktuelle System überhaupt das richtige sei, wenn die Überträge so hoch sind. Fraktionskollege Bernhard Diehl wünschte sich von der Verwaltung, mit den Schulleitungen im Austausch zu sein und Ende 2022 zu überprüfen, ob das System funktioniere. OB Simon Gröger versprach, die Anregungen würden in die Gespräche mit den Schulen mitgenommen werden.