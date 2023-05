Das Stadtmuseum erleben und regionale Umweltorganisationen kennenlernen – das konnten Teilnehmer des 21. internationalen Museumstags jüngst in Radolfzell. Dort wird die Sonderausstellung „Umwelt bewegt. Menschen – Geschichte – Radolfzell“ gezeigt. Wie Museumsleiter Rüdiger Specht erklärte, ist es die erste Ausstellung zum Thema Umwelt im Stadtmuseum – und das, obwohl in der Stadt mehr Umweltverbände ihren Sitz hätten als in jeder anderen Kommune in Deutschland. Außerdem besitze Radolfzell prozentual mehr Naturschutzgebiete als alle anderen Gemeinden.

Schüler beteiligen sich an Ausstellung

Diese Umweltorientierung der Region war nach Angaben von Specht in erster Linie dem Engagement von Persönlichkeiten wie Gerhard Thielke, Siegfried Schuster und Nikolaus von Bodman zu verdanken. Laut Specht waren dies die Gründe für diese Sonderausstellung, die am Museumstag mit einer Aktion mit Schülern der Gerhard-Thielke-Realschule kombiniert wurde. Im Vorfeld des Museumstag hatten die Schüler 800 Origami-Störche aus Papier gebastelt, welche die Decken der Museumsräume verzierten. Zudem führten Schüler durch das Museum.

Die erste Führung wurde von Maxine Karler und Elena Gonzales-Puerta geleitet. Sie informierten über die frühere Kiesgrube in Markelfingen, die der Stadt viel Geld einbrachte und inzwischen renaturiert wurde. Ihr nächstes Augenmerk galt dem Kormoran, der seit 1979 nicht mehr gejagt werden darf. Anschließend referierten sie über die Sanierung der Bohlinger Schlammteiche und die umweltschädliche Bekämpfung von Schnaken am Bodensee 1950.

Die zweite Führung wurde von Emil Kessler und Johannes Saba geleitet. Sie beschäftigten sich mit der Geschichte des Umweltschutzes in Radolfzell. Siegfried Schuster war früher an der Realschule Radolfzell Biologielehrer und wie sich erst nach seinem Tod herausstellte, lebte er auch das, was er im Unterricht gepredigt hatte. Er verzichtete beispielsweise auf die zu seinen Lebzeiten aufkommende Konsumgesellschaft und war sehr umweltbewusst.