Handabdrücke wie in Blut getaucht ziehen sich auf Papier gepresst durch die Aula des Friedrich-Hecker-Gymnasiums in Radolfzell. Kinderhände. Ein hundertfaches Mahnmahl. Im Rahmen des „Red Hand Day“ organisierten die Schüler eine Aktion, die an das Schicksal von Kindersoldaten erinnert und darüber aufgeklärt. „Wir wollen Politiker an die Missstände erinnern“, sagt Leona Loxhaj von der Schülermitverwaltung.

In der Aula des Friedrich-Hecker-Gymnasiums in Radolfzell fand am 9. März 2023 wieder eine von den Schülern organisierte Aktion im Rahmen des Red-Hand-Days statt. | Bild: Rasmus Peters

Es ist nicht selbstverständlich, in die Schule zu gehen

„Der Tag bedeutet mir viel“, sagt Filipa Thier aus der elften Klasse. „Ich finde es nicht fair, dass ich in die Schule gehen kann, während anderen ihre Kindheit geraubt wird.“ Der Tag erinnere daran, dass es nicht selbstverständlich ist, in die Schule zu gehen, so die Schülerin.

Ähnlich erläutert die Zehntklässlerin Leona Loxhaj ihre Haltung: Es sei erschütternd, „dass Kinder, die jünger als ich sind, nicht in der Schule sind, um ihr Leben kämpfen und andere umbringen müssen“. Gerade der Ukraine-Krieg rücke die Grausamkeit des Krieges näher: „Kinder verstehen jetzt vermutlich mehr als ich in der fünften Klasse“, setzt Filipa Thier hinzu.

Maja Bitz aus der 7. Klasse, Filipa Thier aus der 10. und Leona Loxhaj aus der 11. haben die Aktion mitorganisiert. | Bild: Rasmus Peters

Stadtrat stolz auf engagierte Schüler

Stadtrat Norbert Lumbe (SPD) war vor Ort und kommentiert die Aktion damit, man sei stolz, eine so engagierte Schule in Radolfzell zu haben. „Es ist eine reine Freude, die Schüler so aktiv zu sehen.“ Maja Bitz hat die Aktion mitorganisiert. Insgesamt drei Wochen wurde die Aktion vorbereitet, erzählt die Siebtklässlerin.

Klassenweise strömen die Schüler in die Aula, um ihr Zeichen zu setzten. Erst legen sie ihre Hand in Farbe, dann auf ein Blatt Papier. Dafür steht alles auf Tischen bereit: eine Wanne mit Farbe, die Papierbögen, Wasser zum Abwaschen. Mit einer Klammer befestigen die Schüler ihr Blatt an einer Schnur, als wäre es Wäsche. Die rote Farbe wird trocknen, als wäre sie Blut.

Der „Red Hand Day“ findet weltweit am 12. Februar statt, in Radolfzell wurde er nun nachgeholt. Laut offizieller Webseite wurde er mit Inkrafttretens des Zusatzprotokolls der UN-Kinderrechtskonvention zum Schutz von Kindern in bewaffneten Konflikten ins Leben gerufen. 170 Nationen anerkennen die Ächtung des Einsatzes von Kindersoldaten. Etwa in der Zentralafrikanische Republik, in Kolumbien, im Kongo, in Kamerun, in Mali, in Burkina Faso, in Indien und in Tschad werden Kinder als Soldaten eingesetzt. Um sich dagegen zu positionieren, werden weltweit anlässlich des Red Hand Day im Zeichen des Protests rote Hände auf Papier gedrückt und öffentlichkeitswirksam aufgehängt.

Gymnasium kooperiert mit Kinderhilfswerk

Dass das Hecker-Gymnasium den Tag, der eigentlich am 12. Februar stattfindet, im März nachholt, ist einerseits der Fasnacht geschuldet. Andererseits fiel der Tag dieses Jahr auf einen Sonntag, gibt Till Rehfeld an. Er ist Verbindungslehrer, unterrichtet Biologie und Erdkunde, und ist Mitglied beim Kinderhilfswerk Terre des hommes. Die Schule kooperiere oft mit dem Kinderhilfswerk, so auch beim Tag im Zeichen der roten Hand.

Vergangenes Jahr sammelten die Schüler des Gymnasiums 577 Handabdrücke. Die schickten sie an den CDU-Bundestagsabgeordneten des Landkreises Konstanz, Andreas Jung, der in einer Rede vor dem Bundestag den vielen teilnehmenden Schulen dankte. Leona Loxhajs Ziel, mit der Aktion politisch wirksam zu sein, ging damit auf. Auch dieses Jahr hat sie ihren Handabdruck schon hinterlassen und hofft, dass es dieses Mal sogar noch mehr werden als vergangenes Jahr.