von Georg Lange

Die Auswahl ist enorm: Es gibt Taschen- und Terminkalender, Abreiss- und Spruchkalender, Geburtstags- und Fotokalender sowie digitale Kalender zu kaufen. Der Kalender, den 19 Schüler des technischen Gymnasiums für Gestaltungs- und Medientechnik am Berufsschulzentrum Radolfzell (BSZ) entworfen haben, ist jedoch einzigartig.

Unter dem Arbeitstitel „Radolfzell in Wort und Bild“ hielten die Schüler der 13. Klasse ihre Eindrücke von der Stadt in Bildern, Grafiken und Schrift fest. Zwölf der besten Ausarbeitungen wurden im Kalender „typo-typisch“ zusammengestellt. Ein Großteil der Auflage von 300 Stück wird für die Adventsaktion des BSZ gespendet. Wenige Kalender-Exemplare können für fünf Euro in der Buchhandlung am Obertor gekauft werden.

Lob für Gemeinschaftsleistung

„Über den Kalender könnt ihr stolz sein“, so Fachlehrerin Andrea Pannes bei der Übergabe des druckfertigen Werks. Die Motive und Ansätze zur Umsetzung seien sehr vielfältig gewesen, so ihr Urteil. Auch wenn nicht jeder Schüler im Kalender vertreten ist, lobte Pannes die Gemeinschaftsleistung der Klasse, die das Projekt termingerecht auf die Beine gestellt hatte.

Frank Funk druckte den Kalender. Auch er lobte sowohl die Qualität als auch die Auswahl der Motive und Vorlagen. Der Schulleiter am BSZ, Markus Zähringer, begreift sich selbst „als Alt-Radolfzeller“ und zeigte sich beeindruckt, wie die Kaufhausstraße in extravaganter Art dargestellt wurde.

Ideenskizzen und Collagen

Die meisten Schüler kannten die Stadt nur von ihrem Weg zum BSZ. Lehrer Martin Barthold sammelte deshalb gemeinsam mit den Schülern Stichworte zu kulturellen Besonderheiten und Sehenswürdigkeiten ein, ehe die Klasse zu einer Foto-Tour aufbrach.

Barthold betonte den handwerklichen Charakter der Kalenderblätter, die mithilfe von Ideenskizzen zusammengestellt und zu Collagen zusammengeklebt wurden. Im Kalender befinden sich Ausarbeitungen über ein Frühlingsgedicht von Victor von Scheffel, von Skulpturen des Bildhauersymposium und der Skyline Radolfzells sowie Motive zum Stadtgarten und zum See.