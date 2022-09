Schock am Freitagabend: Um kurz vor 21 Uhr kam es am Radolfzeller Bahnhof zu schlimmen Szenen. Eine Person wurde an Gleis vier von einem Zug erfasst, wie Kai Schmitt, stellvertretender Dienstgruppenleiter der Bundespolizei-Inspektion Konstanz, auf Anfrage bestätigt. Die Person sei dabei schwerst verletzt worden und kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Zürich. Die Ermittler gehen nach Auskunft von Kai Schmitt derzeit davon aus, dass es sich um einen Unfall handelte.

Der genaue Hergang des Geschehens sei indes noch völlig unklar, so Schmitt. Aus diesem Grund hält sich die Bundespolizei mit weiteren Informationen derzeit auch noch bedeckt. Die Ermittlungen dazu würden noch laufen, so Schmitt. Zunächst müsse man mit dem betroffenen Lokführer sprechen, der nach dem Unfall noch unter Schock stand.

Großaufgebot an Rettungskräften

Rettungskräfte waren am Freitagabend mit einem Großaufgebot am Radolfzeller Bahnhof im Einsatz. Laut Schmitt waren neben der Bundespolizei auch Beamte der Landespolizei, der Kriminaldauerdienst, die Radolfzeller Feuerwehr, Rettungsdienst, Notarzt und Rettungshubschrauber beteiligt.