Schon wieder hat ein Trickbetrüger in Radolfzell zugeschlagen: Wie die Polizei mitteilt, hat ein noch unbekannter Mann, der sich als Mitarbeiter der Stadtwerke Radolfzell ausgab, eine Seniorin um wertvollen Schmuck gebracht. Der Mann habe am Montag, 9. Januar, gegen 9 Uhr an der Tür einer 86-Jährigen geklingelt und vorgegeben, die Heizkörper kontrollieren zu müssen. Die Frau habe ihn daraufhin eingelassen.

In der Wohnung habe er sich direkt in das Obergeschoss begeben und die Seniorin aufgefordert, einen Eimer zu holen. Damit habe er dass Misstrauen der 86-Jährigen geweckt: Sie sei dem Mann hinterhergeschlichen und habe ihn kurz darauf dabei ertappt, wie er sich an ihrem Nachttisch zu schaffen machte. Darauf angesprochen habe der Unbekannte wortlos das Haus verlassen. Anschließend habe die Frau das Fehlen mehrerer Goldringe festgestellt.

Wer hat den Mann gesehen?

Beschrieben wird der Mann als etwa 30 bis 40 Jahre alt und mit mittel- oder dunkelblonden Haaren. Er habe Hochdeutsch gesprochen. Hinweise auf die Identität des Betrügers nimmt das Polizeirevier Radolfzell unter (07732) 950660 entgegen.

Radolfzell

Die Polizei warnt zudem vor falschen Handwerkern und rät zur Vorsicht vor Haustürbesuchen. Handwerker, die nicht selbst bestellt wurden oder Fremde sollten nicht in Haus oder Wohnung gelassen werden. Weder an der Haussprechanlage noch an der Wohnungstür solle man sich zu irgendetwas überreden oder unter Druck setzen lassen. Im Zweifel solle direkt die Tür geschlossen und die Polizei informiert werden.