In der Poststraße ist es am Dienstag erneut zu einem Wasserrohrbruch gekommen. Laut einer Presseinformation der Stadtwerke Radolfzell kam es während der Wiederinbetriebnahme der Wasserversorgung zu einer zweiten Störstelle in unmittelbarer Nähe des am vergangenen Donnerstag ereigneten Wasserrohrbruchs (der SÜDKURIER berichtete).

Während der Reparaturmaßnahmen wurde die Wasserversorgung ausgehend vom Kappendeschle-Brunnen bis zur Kreuzung Untertorstraße und Löwengasse unterbrochen. Eine Notversorgung für das Hospital Zum Heiligen Geist wurde eingerichtet, teilen die Stadtwerke mit. „Wir bitten Anwohner der betroffenen Häuser Geräte und Anlagen, die Leitungswasser benötigen, bis in die frühen Abendstunden nicht zu benutzen, auch eventuell geöffnete Wasserentnahmestellen bitten wir geschlossen zu halten“, heißt es in der Stellungnahme.

Lange Reparaturzeit erforderlich

Die Reparaturarbeiten werden bis in die frühen Abendstunden andauern und zu Verkehrsbeeinträchtigungen in der Poststraße führen. Aktuelle Informationen können der Webseite der Stadtwerke Radolfzell unter www.stadtwerke-radolfzell.de entnommen werden.