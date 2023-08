Schon wieder hat sich auf der B34 bei Stahringen ein Unfall ereignet. Erst am 25. Juli war dort eine junge Frau mit ihrem Auto auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit einem Lastwagen zusammengestoßen, sie starb trotz Wiederbelebungsmaßnahmen noch an der Unfallstelle. Nun ist es am Samstag, 5. August, erneut zu einem schweren Unglück gekommen.

Wie die Polizei mitteilt, sind zwischen Stahringen und dem Abzweig nach Bodman drei Fahrzeuge zusammengeprallt, die Fahrbahn musste daher in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Neben Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Mehrere Verletzte

Auf Nachfrage schildert ein Sprecher des Polizeipräsidiums Konstanz den Unfallhergang: Demnach habe der Fahrer eines VW Golf auf der Straße gehalten, da er nach links abbiegen wollte. Hinter dem Auto habe ein Kia gehalten. Diesen habe ein nachfolgender Kleinbus gerammt, dadurch sei der Kia auf den VW Golf geschoben worden.

Stahringen Junge Frau stirbt bei schwerem Unfall auf der B34 bei Stahringen

Laut dem Sprecher seien bei dem Unfall der Fahrer des Kia und seine Beifahrerin schwer verletzt worden. Im Kleinbus hätten sich neun Personen befunden, davon seien zwei leicht verletzt. Im VW habe es dagegen keine Verletzten gegeben.

Radolfzeller Feuerwehr mit 16 Personen im Einsatz

Auch Joachim Strate, Pressesprecher der Feuerwehr Radolfzell, die den Unfall betreut hat, spricht auf Nachfrage von vier Verletzten. Diese seien in Krankenhäuser gebracht worden, der Rettungshubschrauber sei jedoch nicht zum Einsatz gekommen.

Die Feuerwehr sei mit fünf Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften vor Ort gewesen und habe den Rettungsdienst bei der Versorgung der Verletzten unterstützt. „Betriebsstoffe sind keine ausgelaufen“, berichtet Strate. Allerdings sei bei einem Hybridwagen die Stromversorgung abgeklemmt worden.

Die Straßenmeisterei wurde laut der Polizei verständigt, am späten Vormittag des Samstags bestand die Straßensperrung jedoch noch fort.

Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald neue Informationen vorliegen.