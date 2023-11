Erneut ist es in Radolfzell zu einem Einbruch gekommen. Wie die Polizei berichtet, stiegen drei noch unbekannte Täter am Freitag in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße „Zum Lerchental“ ein. Laut der Mitteilung verschafften sie sich gegen 17.40 Uhr gewaltsam Zutritt und durchsuchten Zimmer und Schränke. Als ein Hausbewohner sie dabei überrascht habe, seien sie über weitere Gärten hinweg in Richtung Oberdorfstraße geflohen.

Wer hat etwas gesehen?

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges in der Straße beobachtet haben oder sonst Hinweise auf die Identität der unbekannten Einbrecher geben können, sich unter 07732 950660 zu melden.

Zudem weist die Polizei auf die kriminalpolizeilichen Beratungsstellen hin, die kostenlose und neutrale Vor-Ort-Beratungen anbieten und dabei Sicherheitsempfehlungen geben. Termine können beim Polizeipräsidium Konstanz unter der Telefonnummer 07531 9951044 vereinbart werden.