Mit einer dreisten Masche haben sich noch unbekannte Täter am Samstagmittag Zugang zur Wohnung einer Seniorin in der Ekkehardstraße erschlichen und ihr im Anschluss mehrere hundert Euro gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, klingelten zwei Frauen und ein Mann an der Wohnungstür der 86-Jährigen. Eine der Frauen gab an, dringend auf die Toilette zu müssen und wurde von der Seniorin eingelassen.

Während die Unbekannte angeblich zur Toilette ging, hätten die andere Frau und der Mann versucht, die 86-Jährige abzulenken und sich ebenfalls in die Wohnung zu drängen. Kurz darauf habe die Seniorin bemerkt, dass die Betrügerin in der Wohnung sich an ihrer Handtasche zu schaffen machte und damit das Haus verlassen wollte. Als die Seniorin versucht habe, nach der Tasche zu greifen, sei der Mann dazwischen gegangen und habe ihr die Tasche gegen den Kopf geschlagen. Anschließend seien die drei Täter in unbekannte Richtung geflüchtet.

So sahen die Täter aus

Zu den Tätern liegen der Polizei Beschreibungen vor. Diejenige, die sich im Haus befand, sei etwa 165 Zentimeter groß und etwa 25 Jahre alt gewesen. Sie habe nackenlange, dunkelblonde Haare und sei mit einem weißen T-Shirt und einer Hose mit Blumenmuster bekleidet gewesen. Zudem habe sie eine dunkle Sonnenbrille und eine dunkle Umhängetasche getragen.

Die zweite Frau wird als etwa 170 Zentimeter und ebenfalls etwa 25 Jahre alt beschrieben. Sie sei korpulent gewesen und habe längere, rötlich gefärbte Haare gehabt. Welche Kleidung sie trug, sei nicht bekannt, allerdings habe auch sie eine Sonnenbrille gehabt. Der Mann sei etwa 185 Zentimeter groß und auch ungefähr 25 Jahre alt gewesen. Er habe schwarze, kurze Haare und eine korpulente Statur und habe ein cremefarbenes Oberteil, eine cremefarbene Hose und eine Sonnenbrille getragen.

Das Kriminalkommissariat Konstanz hat die Ermittlungen übernommen und bittet nun Zeugen, denen die drei Personen im Bereich der Ekkehardstraße aufgefallen sind, oder die sonst Hinweise auf deren Identität geben können, sich unter der Telefonnummer 07732 950660 beim Polizeirevier Radolfzell zu melden.