von Marina Kupferschmid

Seit vielen Jahren wartet Böhringen auf seine große Schönheitskur: die Sanierung des alten Ortskerns mit Neugestaltung des Dorfplatzes und Bau eines Dorfgemeinschaftshauses. Mehrfach schon wurde die Aufnahme ins Landessanierungsprogramm beantragt – bisher allerdings ohne Erfolg. Ein raumplanerisches Konzept kann nicht festgezurrt werden, weil Fragen des Denkmalschutzes und die Zukunft der Feuerwehr noch nicht geklärt sind.

Umso erfreulicher sind die Impulse, die für Böhringen ausgearbeitet wurden. Denn das Dorf ist eine der ausgewählten 20 Modellkommunen für das Landesprojekt „Ortsmitten – gemeinsam barrierefrei und lebenswert gestalten“.

Es gibt schon viele Impulse

Bei diesen Impulsen handelt es sich um Dinge, die unabhängig von den großen Entscheidungen schon früher umgesetzt werden können, um den Ort aufzuwerten. Fachplaner Mario Flammann vom Büro Pesch Partner Architekten in Stuttgart informierte den Ortschaftsrat in seiner letzten Sitzung über den Stand des Landesprojekts nach Abschluss der Bürgerbeteiligung.

Nach einem Ortsmitten-Check (Stärken- und Schwächenanalyse) hatte das Fachbüro in Rahmen der Beteiligung vor einigen Monaten die örtlichen Vereinsvertreter zu einem Workshop geladen. Danach wurde die Bevölkerung kurzfristig zu einer Begehung eingeladen.

Mobilität und Aufenthaltsqualität sind wichtige Themen

Davon zeigte sich so mancher genervt. Schließlich fanden in der Vergangenheit schon etliche Bürger-Beteiligungstermine für die Ortskernsanierung statt und Ideen gibt es mehr als genug. Beim Ortsmitten-Projekt des Landes, unterstreicht Mario Flammann, gehe es vorrangig um Mobilität und Aufenthaltsqualität.

In Sachen Mobilität wurde auch schon einiges umgesetzt: der Fußgänger- und Radverkehr in der Ortsmitte wurde umgestaltet. Auch die Bushaltestellen wurden barrierefrei. Jetzt sei eine Fortsetzung dieser Maßnahmen in Richtung der Ortseingänge der Plan. In einem weiteren Schritt will das Fachbüro in Böhringen Flächen finden, die kurzfristig umgestaltet werden können, um den Ort aufzuwerten. Ziel sei es dabei immer, dass diese Maßnahmen ins Gesamtkonzept der Ortskernsanierung passen.

Wo etwas getan werden könnte

Dafür kommen beispielsweise die Freiflächen im nordöstlichen Bereich der Fritz-Kleiner-Straße in Frage. Diese befinden sich hinter den zum Abbruch vorgesehenen leeren alten Wohngebäuden. Diese Grünflächen zwischen Hindenburgstraße und Pfarrsaal könnten für die Öffentlichkeit geöffnet und der angrenzende Mühlbach erlebbar gemacht werden, so der Vorschlag.

Ebenso gibt es im hinteren Bereich des Dorfplatzes einen verwilderten Garten, der temporär als Spielfläche oder zum Verweilen genutzt werden könne. Im direkten Umfeld des Narrenbrunnens und des Rathauses stehen ebenfalls Grünflächen zur Verfügung, aus denen man Aufenthaltsflächen machen könne.

Die externen Planer konzentrierten sich nicht nur auf städtische Flächen, sondern zeigten auch Verbesserungsmöglichkeiten im Bereich der St. Nikolaus-Kirche. So gelte der Vorplatz als Eingang zum Ortskern, jedoch sei dies nicht wahrnehmbar. Auch der Weg von der Singener Straße an der Sakristei vorbei zur Fritz-Kleiner-Straße biete Potenzial für einfache Veränderungen.

Plan mit Handlungsempfehlungen wird erstellt

Als nächstes, kündigte Flammann an, werde man eine Dokumentation erstellen, in die sämtliche Anregungen aus der Bürgerschaft einfließen. Zudem soll ein kommunales Planungsleitbild für eine barrierefreie, lebenswerte Ortsmitte mit konkreten Handlungsempfehlungen entstehen. Darin sollen priorisierte Vorschläge gefasst sein sowie die Visualisierung eigener Ergebnisse.

Ortsvorsteher Bernhard Diehl ließ in der Sitzung noch einmal die Bürger und Räte zu Wort kommen. Ihnen ging es vor allem um das Gesamtkonzept. Günther Lieby bat darum, bei der Gestaltung der Ortsmitte darauf zu achten, dass dort nicht nur Vereine ihren Platz finden, sondern es ein Anziehungsort für alle geschaffen werde – mit der entsprechenden Infrastruktur von Ärzten und Therapeuten, die barrierefrei erreichbar sind über Apotheke und Sparkasse bis hin zum Nahversorger.

Der Ortsvorsteher hakte ein. Für ihn sei daneben die Digitalisierung ein großes Thema. Er will in einem Dorfgemeinschaftshaus auch einen öffentlichen Computerraum, wo Beratungen unterschiedlicher Dienstleister stattfinden können.

Was bei den Ideen beachtet werden sollte

Für Ortschaftsrat Manfred Brunner (FDP) sind die Parkmöglichkeiten und der Hochwasserschutz wichtige Aspekte. Er forderte auch, dass bei den Planungen für die Bebauung entlang der Fritz-Kleiner-Straße der Gestaltungsbeirat einbezogen wird.

Wolfgang Tietze (FDP) bat darum, dass für das Projekt Ortskernsanierung ein Hauptansprechpartner benannt werde, der auch regelmäßig über den aktuellen Stand der Planungen informiert. Ortsvorsteher Bernhard Diehl will für das Dorfgemeinschaftshaus einen Bauausschuss aus Ortschaftsräten, Vereinsvertretern und anderen relevanten Gruppen anregen.