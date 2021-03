Nach der Lobeshymne von Professor Hellmut Raff auf die Entwürfe für den Untertorplatz des Architektenbüros Baumschlager Eberle aus dem österreichischen Lustenau drängt sich die Frage auf, warum dieser Wettbewerbsbeitrag damals nur den dritten Platz erreicht hatte.

Siegerbüro sagte dann weitere Planungen ab

Den Architekten- und Investoren-Wettbewerb hatte vor etwa einem Jahr eigentlich das Radolfzeller Architekturbüro MTG (Mangold, Thoma, Gönc) gewonnen. Der dazugehörige Investor, der Spar- und Bauverein Konstanz, wollte dann aber doch kein Kaufangebot für das Areal abgeben. Auch der zweite, ebenfalls nur drittplatzierte Teilnehmer, wollte nicht in das Projekt einsteigen.

Blieben also nur das Vorarlberger Architekturbüro und der Überlinger Investor BPD Immobilienentwicklung GmbH. Diese gaben ein Angebot ab und erhielten den Zuschlag. Und laut Architekt Raff, der im Gestaltungsbeirat die Ergebnisse des Gremiums präsentierte, gab es kaum etwas an den Plänen des Drittplatzierten auszusetzen.

Architekten sind sehr angetan

„Wir sind sehr angetan von der Weiterentwicklung der Pläne“, lobte Raff. Der Entwurf weise eine angenehme Wegeführung aus, die Bebauung führe den Stil der Altstadt weiter, die Grundrisse seien sehr gut durchgearbeitet – kurzum: „Es gibt kaum Kritikpunkte“, so Raff.

Die vom Gestaltungsbeirat sonst oft kritisierten Fassaden fanden in diesem Entwurf großen Anklang. Die Lochfassade, in deren Öffnungen sich die Loggien befinden, würde so ein „lebendiges Fassadenspiel“ bieten, es gebe keine klassischen Balkone. Die geplanten Satteldächer würden sich bestens der restlichen Altstadt anpassen.

„Diese Kleinteiligkeit und die unterschiedliche Höhe der Gebäude wurde auf zeitgemäße Weise umgesetzt“, befand Professor Hellmut Raff. Woran noch zu arbeiten sei, sei vor allem die Begrünung des Areals. Da das Gelände mit einer Tiefgarage unterbaut werden solle, sei es schwierig, Bäume darüber zu pflanzen. Aber das österreichische Büro habe sich dafür bereits einen Landschaftsarchitekten gesucht, der sich mit dieser Problematik auskenne, so Raff.