Radolfzell vor 3 Stunden

Schock in Radolfzell: Automobilzulieferer BCS schließt Ende 2024

Der Automobilzulieferer BCS, ehemals TRW, löst Ende 2024 sein Werk in Radolfzell auf. Was mit den aktuell 610 Mitarbeitern genau passiert, ist noch unklar. Es wird aber noch in diesem Jahr Entlassungen geben.