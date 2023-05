Wegen einer Ruhestörung ist am Mittwochmorgen gegen 4 Uhr die Polizei zu einer Wohnung in der Schützenstraße ausgerückt. Laut der Polizei schrie ein Mann dort von einem Balkon und drohte beim Eintreffen der Einsatzkräfte, die Wohnung mit Benzin anzuzünden. Es sei nicht gelungen, ihn zu beruhigen.

Aufgrund der Drohungen und der unklaren Situation hätten Feuerwehr und Polizei das Gebäude weiträumig abgesperrt. Den Beamten sei es schließlich mit Unterstützung eines Polizeihundeführers gelungen, den Mann beim Verlassen der Wohnung vorläufig festzunehmen. Dabei habe dieser leichte Verletzungen erlitten.

Erst sollte eine SEK-Einheit anrücken

Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung seien keine Hinweise auf gelagertes Benzin oder Mengen an brennbaren Flüssigkeiten gefunden worden. Der Mann, der sich in einer psychischen Ausnahmesituation befunden habe, sei in ein Krankenhaus gekommen.

Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Konstanz auf Nachfrage mitteilt, sei für den Einsatz zuerst sogar eine SEK-Einheit alarmiert worden. Da diese aber schlussendlich doch nicht benötigt worden sei, sei sie aber wieder abbestellt worden.