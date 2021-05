Das Testzentrum im Friedrich-Werber-Haus hat am Mittwoch, den 5. Mai zum letzten Mal geöffnet. Danach würden die Räumlichkeiten wieder vollumfänglich durch die Kirchengemeinde genutzt und stünden nicht mehr für Schnelltests zur Verfügung. Dies teilte die Pressestelle der Stadtverwaltung Radolfzell mit.

Ab Montag, 10. Mai, nimmt das Testzentrum im Zunfthaus der Narrizella Ratoldi seinen Betrieb auf. Jeweils von Montag bis Freitag von 8 Uhr bis 10 Uhr können Bürgerinnen und Bürger dort einen Selbstschnelltest unter Anleitung machen. Der Testtermin dafür muss zuvor online vereinbart werden. 15 Minuten nach der Durchführung des Tests wird das Ergebnis vor Ort mitgeteilt und schriftlich bestätigt. Der Eintritt ins Zunfthaus ist über die Seestraße möglich.

Keine Test während dem Gemeindeimpftag

Im Testzentrum im Milchwerk wird am Freitag, 14. Mai, zum letzten Mal freitags getestet. Danach würden die Testungen dort immer am Dienstag und Donnerstag durchgeführt. Dazu sei eine vorherige Anmeldung notwendig. Ausnahmen gelten am Donnerstag, 6. Mai, und Freitag, 7. Mai. Aufgrund der zu diesem Zeitpunkt stattfindenden Gemeindeimpftage ist an diesen Tagen kein Testbetrieb im Milchwerk möglich. Außerdem finden an Christi Himmelfahrt, 13. Mai, keine Testungen im Milchwerk statt. In dieser Woche sind die Testtage Dienstag und Mittwoch.

Drive-In auch zu Fuß oder mit dem Fahrrad

Die Drive-In-Teststraße am Radolfzeller Messeplatz, die auch zu Fuß und mit dem Fahrrad genutzt werden kann, habe laut Presseinformation wie gewohnt freitags und samstags geöffnet. Hier ist eine vorherige Anmeldung notwendig.

Ohne Voranmeldung können sich die Bürgerinnen und Bürger beim Deutschen Roten Kreuz in der Konstanzer Straße von Montag bis Donnerstag von 9 Uhr bis 12 Uhr und von 13.30 Uhr bis 16 Uhr sowie am Freitag von 9 Uhr bis 13 Uhr testen lassen.

Weitere Informationen zu den Radolfzeller Testzentren bzw. den Gemeindeimpftagen sind auf der städtischen Internetseite einsehbar: www.radolfzell.de/testzentrum und www.radolfzell.de/gemeindeimpftage