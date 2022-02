von Gerald Jarausch radolfzell.redaktion@suedkurier.de

Spätestens seit der Neuregelung der Coronamaßnahmen, die es nun wieder getesteten Personen gestattet, im Einzelhandel einzukaufen, sind sie wieder stärker gefragt: die Teststationen. In Radolfzell und den Ortsteilen existieren mehr als zehn dieser Stationen, die von Privatpersonen betrieben werden. Glauben sie, dass der aktuelle Bedarf damit gedeckt ist?

Auch wenn sich nicht vor jedem Testcenter eine Warteschlange bildet, besteht weiterhin ein großer Bedarf, wie drei der Betreiber bestätigen. „Man merkt, dass der Handel wieder geöffnet ist“, stellt zum Beispiel Vukasin Vukovic fest, der seit Dezember 2021 an der Strandbadsstraße auf der Mettnau ein kleine Teststation betreibt. Die meisten Personen kommen nach seiner Erfahrung am Nachmittag. „Nach der Arbeit oder weil sie am Abend ausgehen wollen“, mutmaßt er.

Vukasin Vukovic vor seiner Teststation in der Strandbadstraße auf der Mettnau. | Bild: Jarausch, Gerald

Mittlerweile hat Vukovic, der auch in Konstanz noch eine weitere Teststation und zwei mobile Testteams betreibt, auf der Mettnau so etwas wie Stammkunden. „Ich habe rund zehn Personen, die jeden Tag etwa um die gleiche Zeit zum Testen vorbeischauen“, berichtet er. Für solche Kunden geht es bei ihm besonders schnell. Ihnen hat er eine Kundenkarte ausgehändigt, die das Anmeldungsprocedere noch einmal verkürzt. „Dann dauert der Test gerade einmal noch 45 Sekunden“, sagt Vukasin Vukovic.

Ohnehin ist bei ihm alles auf ein zügiges Testen ausgelegt. Nach der Probenentnahme erhalten die Kunden ihr Ergebnis eine viertel Stunde später direkt auf das Mobiltelefon. Viel einfacher geht es nicht.

Viele Menschen zeigen sich dankbar

Ähnlich unkompliziert verlaufen die Tests in der Kaiserpassage beim Imbiss „Büfee“. Dort betreibt Berivan Elceoglu eine Teststation, bei der die Menschen sich praktisch im Vorbeilaufen auf das Virus testen lassen können. Seit dem 20. Dezember steht sie dort mit Harpreet Multani, um die Tests in die Bevölkerung zu bringen. Immerhin zeigen sich die Menschen dankbar für das Angebot, wie sie berichten kann.

Generell muss sie in den vergangenen zwei Wochen einen Anstieg der positiven Tests beklagen. „Die Menschen sind dann immer sehr schockiert“, berichtet sie. Das positive Ergebnis wird umgehend an das Gesundheitsamt weitergeleitet und die positiv Getesteten müssen sich sofort in Quarantäne begeben. Bisher haben die beiden Frauen die Tests aus einem kleinen Zelt heraus vorgenommen. Das soll sich demnächst noch ändern. „Wir bekommen ein kleines, festes Häuschen“, lässt Berivan Elceoglu wissen.

Ein festes Dach über dem Kopf hat auch die dritte, ebenfalls zentral gelegene Teststation anzubieten. In der Höllturmpassage kann man sich binnen weniger Minuten in den Räumlichkeiten eines ehemaligen Cafés und Restaurants testen lassen. Das Angebot hat der Radolfzeller Einzelhändler Fabrizio Bruno, der in der Passage den Vodafone-Shop betreibt, im Dezember 2021 ins Leben gerufen.

Fabrizio Bruno betreibt eine Teststation in der Höllturmpassage. | Bild: Jarausch, Gerald

„Wir haben gemerkt, dass es in der Innenstadt nicht genügend Testmöglichkeiten gab, damit die Menschen unkompliziert in die Geschäfte gehen können“, sagt er. Während um die Weihnachtstage ein großer Ansturm zu verzeichnen war, ebbte der Bedarf in den ersten zwei Wochen des Jahres 2022 etwas ab. Seither steigt er aber wieder. „Die Nachfrage ist groß“, bemerkt Bruno.

Und mit ihr leider auch die Zahl der positiven Tests, die nach seiner Einschätzung vor allem seit zwei Wochen spürbar zunimmt. Wie viele andere auch, treibt ihn die Frage um, wie lange die Tests noch notwendig sein werden. Er glaubt: mindestens noch bis Ende März: „Aber die Welle der positiven Ergebnisse wird wahrscheinlich noch kommen“, vermutet er. Immerhin sind auch seine Kunden in der großen Mehrzahl sehr dankbar für das Testangebot vor Ort. Wenngleich auch bei ihm bisher kein PCR-Test möglich ist.

Infokasten: Seit Mitte Dezember hat die Anzahl der Corona-Teststationen in der Radolfzeller Innenstadt noch einmal deutlich zugenommen. An fast allen geht es sehr schnell, um einen Nachweis darüber zu erlangen. Mit einem negativen Test ist es aktuell wieder erlaubt, alle Einzelhandelsgeschäfte in der Stadt aufzusuchen.