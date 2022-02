Wer seinen Hochzeitstag an einem Schnapszahl-Datum feiern möchte, der hatte, für den hält der diesjährige Februar gleich zwei Gelegenheiten bereit: Zum einen den bereits vergangenen 2.2.2022, zum anderen den noch anstehenden 22.2.2022. Aber sind solche besonderen Tage für Hochzeiten wirklich beliebt? Wie viele Eheschließungen wurden in Radolfzell und auf der Höri angemeldet?

Radolfzell Beim Tourismus geht es aufwärts: 2021 gab es ein Plus bei den Übernachtungen Das könnte Sie auch interessieren

In Radolfzell wurden sieben Trauungen an den Terminen eingeplant, „damit sind wir nahezu ausgebucht“, berichtet die Standesbeamtin Patrizia Michel. Zum Verhalten der Radolfzeller Paare oder jenen, die außerhalb leben aber in Radolfzell heiraten wollen, schreibt sie: „Tatsächlich werden die Tage mit besonderem Datum oder beispielsweise dem Valentinstag ganz unterschiedlich angenommen.“ Am 21.12.2021 sei beispielsweise eine Trauung durchgeführt worden, am 22. und 23. Dezember seien es acht Trauungen gewesen.

Tag des Kennenlernens wichtig

„Bei einigen Paaren spielt der Tag des Kennenlernens eine größere Rolle“, schreibt Patrizia Michel weiter. Im aktuellen Winter und Frühjahr könne sie sich eine Auswirkung des Wetters auf die Planung von Hochzeiten vorstellen, „aber erklären können wir uns das nicht so richtig. Wir sind gespannt, welche Termine in den kommenden Jahren bevorzugt angefragt werden.“ Wie Patrizia Michel bereits in der Vergangenheit mitgeteilt hatte, werden generell die Monate Mai bis September sowie die Weihnachtszeit von Paaren für Trauungen in Radolfzell bevorzugt.

Radolfzell Sie sind die Kernfiguren der Schülerbefreiung: Was Schnitzwiib und Schuelerbuebe so besonders macht Das könnte Sie auch interessieren

Auf der Höri können sich im Gegensatz zu Radolfzell nur sehr wenige Paare für die Schnapszahlen-Hochzeitstage begeistern. In Öhningen sind laut dem dortigen Standesamt weder am 2. Februar, noch am 22. Februar Hochzeiten angemeldet worden, auch in Gaienhofen gibt es keine Anmeldungen. Anders sieht es in Moos aus: Dort sind am 22. Februar zwei Trauungen geplant, am 2. Februar wollte aber auch dort niemand heiraten.