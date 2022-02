Radolfzell vor 4 Stunden

Schmorbrände am Bahnhof rufen Feuerwehr auf den Plan

Laut der freiwilligen Feuerwehr konnten die Brände auf dem Gleis am Mittwochmorgen in kürzester Zeit gelöscht werden. Personen seien nicht in Gefahr gewesen. Aufgrund der Brände kam es am frühen Vormittag zu Zugverspätungen und -ausfällen.