von Gerald Jarausch

Im Hafen des Yachtclubs Radolfzell türmen sich derzeit überdimensionale Kissen. Dabei handelt es sich um spezielle Filterbehälter, aus denen Wasser herausdiffundieren kann. Sie werden benötigt, um Schlamm aus dem See vor dem Abtransport zu entwässern.

Aber ganz von vorn: Der im Jahr 1912 gegründete Yachtclub Radolfzell unterhält am Radolfzeller Seeufer zwischen der Mole und dem Herzenareal seinen Hafen. Eingeweiht wurde er im Jahr 1967. Im Jahr 1996 wurde das Hafenbecken tiefer gelegt. Es ist über eine 180 Meter lange und 30 Meter breite Fahrrinne zu erreichen, die ebenfalls damals angelegt wurde.

Doch die Tiefe, die Segel- und Motorboote benötigen, um sicher aus und in den Hafen zu fahren, verringert sich im Laufe der Jahre immer mehr. Die Fahrrinne verlandet durch Sedimentation und Strömung im See, da das Urgelände rund 90 Zentimeter höher lag. Vor allem die Aachmündung trägt viele Schwebstoffe in das Wasser des Sees.

Material darf nicht zurück in den See

In der Folge muss der Yachtclub regelmäßig aktiv werden, um diesem Vorgang entgegenzuwirken. „Wir müssen die Fahrrinne etwa alle zehn bis zwölf Jahre wieder freibaggern“, sagt Vereinsvorsitzende Elke Maurer. Sie erläutert das Vorgehen und erklärt, was es mit den überdimensionalen Filterkissen (sogenannte Geotubes) auf sich hat. Denn die Technik, die dabei zum Einsatz kommt, sei erst zwei- bis dreimal am gesamten Bodensee angewendet worden.

Aus riesigen Kissen im Yachthafen muss das Wasser entweichen, bevor der getrocknete Seeschlamm abtransportiert werden kann. | Bild: Jarausch, Gerald

Ein schweizerisches Unternehmen hat sich auf solche Arbeiten spezialisiert. Dabei wird das zu entfernende Material mit einem Saugrüssel vom Grund des Sees abgesaugt und über Rohrleitungen in die riesigen Kissen gepumpt, die derzeit auf dem festen Hafenareal liegen. Das Gemisch aus Schlamm und Wasser könnte in dieser Form nur aufwendig abtransportiert werden. In den See darf es ebenfalls nicht zurückgebracht werden. Das lassen Umweltschutz und Wasserrecht nicht zu. Daher wird das Material, dass zu rund 90 Prozent aus Wasser besteht, in den riesigen Kissen praktisch entwässert.

„Wir müssen die Fahrrinne etwa alle zehn bis zwölf Jahre wieder freibaggern.“Elke Maurer, Vorsitzende des Yachtclubs Radolfzell | Bild: Jarausch, Gerald

Die Kissen sind so beschaffen, dass aus ihrem Gewebe das Wasser entweichen kann, während die festen Bestandteile im Inneren verbleiben. Um diesen Vorgang zu beschleunigen, wird ein natürliches Flockungsmittel hinzugeführt, dass die festen Bestandteile zurückhält. So gelangt lediglich das reine Seewasser zurück in den Untersee.

Rund 3000 Kubikmeter festes Material werden am Ende des Arbeitsvorgangs in den Geotubes zurückgehalten. Das wird insgesamt rund drei Monate dauern. Wo genau der Schlamm ab Februar 2021 ordnungsgemäß entsorgt wird, hängt davon ab, in welche Entsorgungsklasse er eingestuft wird. „Im ungünstigsten Fall müssen wir es bis nach Ulm bringen“, sagt Elke Maurer.

So wurde 2007 die Fahrrinne ausgebaggert Der Yachtclub Radolfzell zählt zu den vier größten Yachtclubs am gesamten Bodensee. In früheren Jahrzehnten durfte Aushubmaterial auch wieder im See entsorgt werden. Bei der letzten Ausbaggerung der Fahrrinne im Jahr 2007 wurde der Aushub nass gebaggert, über Transportboote (Schuten) ins Hafenbecken transportiert und in Mulden zur Entsorgung in einer Kiesgrube gebracht.

Aber auch ohne diesen Fall ist die Fahrrinnenpflege eine finanzielle Belastung für den Yachtclub. Weil sie nicht unerwartet kommt, hat der Club seit Jahren entsprechende Rücklagen gebildet. Ein Teil der Ausgaben muss dennoch aktuell finanziert werden.