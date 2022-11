In Markelfingen waren schon lange nicht mehr so viele Menschen gleichzeitig unterwegs: Die Grundschule und der Kindergarten Markelfingen hatten zum Sankt-Martins-Fest eingeladen – und laut Pressemitteilung der Schule waren alle gekommen: „Von sieben Monaten bis 77 Jahre – alle Altersstufen standen im Schulhof, um das abwechslungsreiche Programm zu erleben.“

Schulleiterin Johanna Seib begrüßte die Teilnehmer – vor allem die Kinder, ihre Eltern und Großeltern, die Elternbeiräte und die Mitarbeiterinnen von Kindergarten und Grundschule sowie Oberbürgermeister Simon Gröger und Ortsvorsteher Lorenz Thum. Das Programm des Festes begann mit einem Auftritt des erst vor wenigen Wochen neu gebildeten Chores der Grundschule unter der Leitung von Mareike Binder. Es folgten gemeinsam gesungene Lieder und das Martinsspiel der Drittklässler.

Nicht hoch zu Ross, sondern zu Fuß

Diesmal kam der heilige Martin nicht wie sonst auf hohem Ross, sondern zu Fuß mit seinen Soldatenkollegen daher. So teilte er auf Augenhöhe mit dem Bettler den Mantel fachgerecht mit mehreren Schwertschlägen und konnte diesem Wärme spenden. Diese Symbolik des Teilens wurde von Mitarbeiterinnen des Kindergartens weiter getragen: sie verteilten an alle Kinder Laugenstangen. Frisch gestärkt und von fünf Musikern des Markelfinger Musikvereins begleitet, machte sich eine große Menschenmenge mit und ohne Laterne auf den Weg.

Der lange Sankt-Martins-Zug reichte von der Grundschule bis zur Kirche und schlängelte sich mit Musik, Gesang und Geplauder durchs Dorf. Zuverlässige Feuerwehrleute hielten an entsprechenden Stellen die Fahrzeuge an, und so konnte die fröhliche Sankt-Martins-Gemeinde friedlich und ungestört durch die Markelfinger Straßen ziehen, heißt es in der Mitteilung.

Wieder an der Grundschule angekommen, konnten sich alle Teilnehmer des Festes mit Getränken und Speisen, die engagierte Eltern vorbereitet hatten, stärken. Ganz in Sinne von St. Martin.