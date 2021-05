von Petra Reichle

Da die Schäden größer als bisher angenommen sind, wird sich die Bauzeit zur Anbringung einer neuen Asphalt-Decke auf vier Wochen verlängern. Es wurde entschieden, die Sanierung von Juni auf September zu verschieben, konkret soll sie am 20. September starten. Da die Bahn zudem die Gleisanlagen auf der Strecke zwischen Radolfzell und Stahringen in Stand setzen wird, soll im Zuge dessen auch der Bahnübergang an der Bodmaner Straße teilweise erneuert werden. Diese Arbeiten sollen ebenfalls im September durchgeführt werden.