„35 Jahre sind zwar kein echtes Chorjubiläum, aber ein Grund, in schöner Frische Geburtstag zu feiern und anderen Lust aufs Singen zu machen“, argumentiert Manfred Büchner, der Vorsitzende des Böhringer Chors Canti Nova. Dazu kündigt der Chor unter der Leitung von Joachim Meiers einen Open-Air-Auftritt am Sonntag, 2. Juli, ab 17 Uhr am Rathaus-Pavillon an, wo er das Publikum mit einem musikalischen Querschnitt aus dreieinhalb Jahrzehnten unterhalten will. Bereits eine Woche vorher, am 25. Juni, um 14 Uhr, nimmt er die Tradition der Promenadenkonzerte in Radolfzell am Konzertsegel auf.

Nachdem der Gemischte Chor Eintracht Böhringen 2019 mangels Sängern aufgelöst wurde, ist Canti Nova einzige Lebensader des 162 Jahre alten Gesangvereins. Zwar leidet auch er unter Sängermangel, hält aber seine Chorgröße mit um die 20 Sängerinnen und Sänger stabil. Für die Werbung zieht der A-capella-Chor derzeit alle Register, präsentiert sich auf seiner neuen Internetseite sogar mit zahlreichen Videos von Proben und Auftritten. An der Generalversammlung jüngst berichtete Joachim Meiers über seine Arbeit mit dem Chor. Er sei erleichtert, dass der Chor die Zwangspause gut überstanden habe und nicht auseinandergebrochen sei, und er lobte sowohl das Engagement wie auch das musikalische Talent der Chormitglieder.

„Ich glaube, wir dürfen auch ein bisschen stolz sein auf die 35 Jahre“, so der Vorsitzende Manfred Büchner augenzwinkernd und mit Blick auf drei Sängerinnen der ersten Stunde, die den Chor, so sagt er, „als Felsen in der Brandung“ entscheidend mitgeprägt haben: Monika Thum – auch langjährige Vorständin für Finanzen –, Renate Ritter und Carola Winterhalter. Alle singen im Alt und sind als Seelen der Chorgemeinschaft nicht mehr aus dem Verein wegzudenken. Unter großem Beifall ernannte Manfred Büchner „die drei Dinos“ zu Ehrenmitgliedern. Für 25 Jahre Chormitgliedschaft wurden Rita Hermann, Manfred Büchner und Ursula Kramer ausgezeichnet.