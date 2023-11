Der Kriminalpolizei ist ein Durchbruch in einem mehrere Monate zurückliegenden Fall von räuberischer Erpressung in Radolfzell gelungen. Wie die Staatsanwaltschaft Konstanz und das Polizeipräsidium Konstanz in einer gemeinsamen Mitteilung schreiben, konnte der Täter festgenommen werden.

Was war passiert?

Bei dem Fall Ende Juli dieses Jahres hatte ein damals noch unbekannter Täter einen Kiosk in der Konstanzer Straße überfallen, indem er einen Angestellten mit einem Messer bedroht und Geld aus der Kasse verlangt hatte. Danach war es ihm gelungen, zu flüchten.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilen, haben nun umfangreiche Ermittlungen der Beamten der Kriminalpolizeidirektion Rottweil zur Festnahme des mutmaßlichen Erpressers geführt. Der 23-jährige Mann, der im Landkreis Konstanz wohne, sei am Donnerstag, 2. November, von Beamten in seiner Wohnung festgenommen worden. Nachdem auf Antrag der Staatsanwaltschaft Konstanz ein Richter des Amtsgerichtes Konstanz einen Haftbefehl gegen den Mann erlassen habe, sei er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht worden.