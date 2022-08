Radolfzell vor 4 Stunden

Rund 100 Flüchtlinge suchen pro Woche eine Unterkunft: Jetzt wird die Sporthalle am BSZ umgerüstet

Noch immer tobt Krieg in der Ukraine, noch immer kommen Flüchtlinge in die Region. Die Kapazitäten in Notunterkünften sind jedoch fast erschöpft, die Mettnauhalle ist fast komplett belegt. Daher müssen Alternativen her.