Wie die Polizei schreibt, sei ein 86-jähriger Autofahrer bog vom Fritz-Reichle-Ring kommend nach links in die Walter-Schellenberg-Straße abgebogen. Dabei sei er mit einem 42-jährigen Rollerfahrer zusammengestoßen. Der 42-Jährige sei in der Folge gestürzt. Ein Rettungswagen habe den Mann in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen sei ein Schaden in Höhe von insgesamt rund 8000 Euro entstanden.