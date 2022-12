von Gerald Jarausch

In einer feierlichen Spendenübergabe hat das Berufsschulzentrum Radolfzell (BSZ) kürzlich die Einnahmen des diesjährigen Weihnachtsbasars verteilt. In der St. Meinradskirche fanden sich die Schüler des BSZ ein, um den drei ausgewählten Einrichtungen ihre Spenden zu überreichen. In diesem Jahr konnten die Schüler mit 10.000 Euro eine neue Rekordsumme ausschütten.

Besonders viele Schüler beteiligten sich

Die war nur möglich geworden, weil sich viele Berufsschüler bereit erklärt hatten, an der Veranstaltung mitzuwirken. Bei den Besuchern ist der Weihnachtsmarkt in der Berufsschule, der in diesem Jahr am 26. November stattfand, besonders beliebt, weil dort selbst hergestellte Waren der Schüler veräußert werden.

Neben kulinarischen Raffinessen und weihnachtlichen Backwaren wurden unter anderem selbst gezüchtete Weihnachtssterne und Holzspielzeug auf dem Basar angeboten. Seit drei Jahren nunmehr findet in der St. Meinradskirche eine feierliche Übergabe der Spendenerlöse statt, an der alle Schüler teilnehmen.

Große Freude bei den Einrichtungen

Die in diesem Jahr bedachten Einrichtungen profitierten von der Rekordsumme alle gleichermaßen. Der Gesamtbetrag wurde in jeweils 3333,33 Euro geteilt und überreicht. Das übernahmen einmal mehr die Verantwortlichen selbst. Die beiden Schülervertreter Christina Hollmann und Martin Nohl überreichten die Schecks im Rahmen der Veranstaltung im Namen ihrer Mitschüler. Sie hatten neben der Nachsorgeklinik Tannheim die beiden Radolfzeller Einrichtungen und Organisationen des Tafelladens und des Freundeskreis Asyl für ihre Aktion auserwählt.

„Wir werden jeden Cent dieses nicht kleinen Schecks in die Arbeit mit den Flüchtlingen stecken“, versprach Inka Vogt vom Freundeskreis Asyl. Auch im Tafelladen wollte man die Freude über die Zuwendung nicht verhehlen: „Wir sind überwältigt von dieser Summe“, erklärte Susanne Hiltner von der Einrichtung. Das Geld soll nach ihrer Aussage in fehlende Einrichtungsgegenstände im Verkaufscontainer an der Markthallenstraße fließen.