Kaum wird es wärmer, startet die Aktionsgemeinschaft in ihr Frühjahrsprogramm. Am kommenden Sonntag, 26. März, findet von 12.30 bis 17.30 Uhr der erste verkaufsoffene Sonntag des Jahres unter dem Motto See(h)reise statt. Wie es der Name schon verrät, soll es an diesem Tag vor allem um das Thema Reisen gehen. In der gesamten Innenstadt haben sich Händler und Gastronomen einiges für die Besucher einfallen lassen.

Eine Rundfahrt mit dem Boot

Wer wirklich das Reisegefühl erleben möchte, kann eine Rundfahrt mit dem Schiff machen. Die Abfahrtszeiten sind jeweils um 14 Uhr, 15 Uhr und 16 Uhr. Kinder werden auf eine ganz besondere Reise geschickt, und zwar im Rahmen einer Kinderstadtralley. Diese funktioniert so: Kinder erhalten bei der Tourist- und Stadtmarketing Radolfzell GmbH ein Heft mit Aufgaben und können auf eigene Faust die Stadt erkunden. anschließend können die Teilnehmer ein kleines Geschenk und eine Urkunde abholen.

Teil des Aktionstages ist auch die Freiluftgalerie in der Seestraße. Hier können Kunstinteressierte die ausgestellten Bilder aus den Jahren 2019 bis 2022 im Großformat kaufen. Weiter gibt es zahlreiche Angebote, sich über eine Reise zu informieren. Wohnmobil-Händler, Reiseanbieter und Urlaubsdestinationen wie die Insel Mainau sind in der ganzen Stadt präsent und stehen für reiselustige Besucher bei Fragen zur Verfügung.

Campingurlaub ist ein großes Thema

Vor allem wer Interesse an dem Thema Campingurlaub hat, wird an diesem Tag in der Stadt fündig. Es stellen sich nicht nur Campingplätze in der Region vor, man kann auch allerhand Infos und Tipps für den eigenen Campingurlaub bekommen. Auch Anregungen zu nachhaltigem Urlaub an und auf dem See haben Veranstalter an diesem Tag für Besucher parat.

Doch nicht nur wissenswertes zum Thema Reisen wird in der Stadt geboten, auch Mitmachaktionen sind geplant. So gibt es ein Kinderkarussell und einen Segway-Parcours. Und natürlich muss an diesem Nachmittag auch niemand hungrig bleiben, zahlreiche Gastronome sorgen für das leibliche Wohl an verschiedenen Stellen in der Stadt.