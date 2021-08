Radolfzell vor 3 Stunden

„Rein landschaftlich würde ich gerne am Bodensee wohnen“ – Singer-Songwriter Gregor Meyle über seinen Auftritt in Radolfzell, sein neues Album und Erfolg

Gregor Meyle tritt am 24. September beim Seefestival Radolfzell auf. Mit dem SÜDKURIER hat er vorab darüber gesprochen, was die Radolfzeller bei seinem Auftritt erwartet, wie es ist, nach der Corona-Pause wieder auf der Bühne zu stehen und was er in der nächsten Zeit geplant hat.