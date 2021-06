Gaienhofen-Gundholzen - Moos-Iznang vor 56 Minuten

Rehkitz durch Hundebiss schwer verletzt

Ein freilaufender und unbeaufsichtigter Hund hat am Mittwochvormittag an der Landstraße 192 im Bereich des zwischen Gundholzen und Iznang gelegenen Gewanns Mettental ein Rehkitz in das rechte, hintere Bein gebissen und dabei schwer verletzt.