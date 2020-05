Radolfzell vor 2 Stunden

Raus aus der Seetorquerung, rein in die angepasste Bestandsunterführung: Stadtrat Lehmann fehlen in der Berichterstattung die FGL-Bahnhofs-Anträge

Die Diskussion über den Zugang zum See wird in Radolfzell in Bälde fortgesetzt, den entsprechenden Anträgen der Fraktion der Freien Grünen Liste hat der Gemeinderat zugestimmt