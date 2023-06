Die Zukunft des Güttinger Musikvereins nimmt Nadine Weißer in die eigene Hand. Die erste Vorsitzende des Vereins hat gemeinsam mit Dirigent Michael Maisch das Projekt „Musicbox – Musik ist viel mehr“ ins Leben gerufen, das am kommenden Samstag auf dem Güttinger Rathausplatz präsentiert wird.

„Uns ist es ein Anliegen, vor allem Familien und Kindern zu zeigen, wie schön und vielfältig das gemeinsame Musizieren im Verein sein kann“, erzählt Nadine Weißer. Das Projekt wird vom Blasmusikverband unter dem Förderprogramm Impuls gefördert. Herzstück der Veranstaltung wird die Aufführung bekannter Kinderlieder sein, die Dirigent Michael Maisch für das Projekt arrangiert hat.

Töne den Musikern auf den Leib geschneidert

„Die Arrangements sind an die Musikedition der Giraffenaffen angelehnt. In der Serie Giraffenaffen interpretieren deutschsprachige Künstler bekannte Kinderlieder rockig und poppig“, erklärt Michael Maisch. „Die Töne habe ich meinen Musikern auf den Leib geschrieben. Sie waren zunächst skeptisch, als sie hörten, dass sie Kinderlieder einstudieren sollen“, so Maisch. „Wir sind alle überrascht, wie abwechslungsreich und anspruchsvoll die Arrangements sind“, ergänzt Nadine Weißer, die Klarinette spielt.

Beim Musikfest wird der Musikverein gemeinsam mit seinen Jungmusikern, der Guggenmusik Bad Bulls sowie dem Kindergarten- und Grundschulchor Stücke wie „Seeräuber Onkel Fabian“ präsentieren. „Es gibt keinen Widerspruch zwischen Guggenmusik und Blasmusik“, so Maisch. „Wir unterstützen uns gegenseitig, denn das macht eine Vereinsgemeinschaft aus.“

Wann geht es los?

„Zusätzlich zu dem Konzert wird es eine Instrumentenvorstellung in den Klassenräumen der angrenzenden Grundschule geben, bei der auch die Instrumentenlehrer und Musiker Rede und Antwort stehen werden“, sagt Jugendvertreterin Lea Graf. Das Fest findet am Samstag, 17. Juni, ab 13.30 Uhr auf dem Güttinger Rathausplatz statt. Für das leibliche Wohl wird in der Berthold-Wiggenhauser-Halle gesorgt.