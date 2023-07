Rückt das Hausherrenfest näher, wird es auch beim Angelsportverein Frühauf Radolfzell hektischer. Denn am Vorabend des Radolfzeller Stadtfestes startet ihr Fischerfest am Vereinsheim im Herzen. Dieses beginnt am Samstag, 15. Juli, ab 11 Uhr. Weiter geht es am Hausherrensonntag, 16. Juli, ebenfalls ab 11 Uhr.

Fischerfest 2022 war ein großer Erfolg

ASV-Festwart Martin Toch hat schon alle Hände voll mit der Vorbereitung zu tun. „Die Anspannung steigt, doch die Vorfreude ist riesig“, so Toch. Nach Jahren der Pause hatte der ASV im vergangenen Jahr wieder das Fischerfest aufleben lassen. Und das mit großem Erfolg. Hunderte Besucher waren an den beiden Festtagen auf das ASV-Vereinsgelände gekommen und haben sich Fischspezialitäten schmecken lassen.

Radolfzell Jugendliche des Angelsportvereins und des Kanuclubs Radolfzell räumen am Seeufer auf Das könnte Sie auch interessieren

„Das war für uns als Verein nochmal ein richtiger Ansporn, dass es so gut angenommen wurde. Die Stimmung war richtig gut“, fasst ASV-Vorsitzender Uwe Gessendorfer zusammen. Eine Woche nach dem Fischerfest fand dann das interne Vereinsfest statt und alle Beteiligten seien sehr glücklich mit dem Verlauf des Festes gewesen.

Die Preise für Fisch sind stark gestiegen

An diesen Erfolg möchte der ASV wieder anknüpfen. Dafür hat Martin Toch wieder ordentlich Fisch eingekauft. Eine gute halbe Tonne wartet wieder auf hungrige Gäste. Dabei sind die Kosten für den Fisch in diesem Jahr stark angestiegen, erklärt der Festwart. Die ersten Angebote seien 50 Prozent teurer gewesen als noch im vergangenen Jahr, so Toch.

Wenigstens die Frittierölknappheit habe man überwunden, auch wenn die Preise noch nicht wieder auf Vorkriegs-Niveau seien, sagt Gessendorfer. Für den Gast werden die Fischknusperle also ein kleines bisschen teurer, doch haben die Verantwortlichen vom ASV darauf geachtet, die Preise moderat zu erhöhen. „Die Getränkepreise haben wir zum Beispiel so gelassen, wie sie 2022 waren“, sagt der ASV-Vorsitzende.

Radolfzell Wie viel Gastronomie verträgt das Radolfzeller Seeufer? Das könnte Sie auch interessieren

Jetzt werden die letzten Vorbereitungen für das Fest getroffen. Platzwart Philipp Weidele sorgt dafür, dass das Vereinsgelände bereit für all die Besucher ist. Den ersten Arbeitseinsatz hatten die ASV-Mitglieder bereits. Neben Fisch und gekühlten Getränken wird es auch Musik am Fischerfest geben: Die Band D‘Querbeetler, die sich selbst als volkstümliche Big Band bezeichnet, wird am Samstagabend für Stimmung sorgen. Festende ist wie immer am Hausherrensonntag zeitgleich mit dem großen Feuerwerk.