Wochenlange Hitze, viel Sonne: Der Sommer hat in den vergangenen Wochen die Menschen immer wieder in großer Zahl in die Freibäder in der Region getrieben. Eine Abkühlung im Bodensee und entspannte Stunden am Ufer sollen aber nicht nur all jenen möglich sein, die gut zu Fuß sind, sondern auch Menschen mit Behinderung. Die Inklusionsbeauftragte der Stadt, Gaby Fezer, hatte sich darum in der Vergangenheit bei der Verwaltung nach dem Fortschritt der Barrierefreiheit in den Radolfzeller Bädern erkundigt. Was ist bereits geschehen?

So sieht es im Strandbad aus

Wie die Pressestelle der Stadt auf Nachfrage mitteilt, wurden bereits einige Maßnahmen umgesetzt. So sei am Strandbad eine behindertengerechte Rampe im Eingangsbereich hergestellt worden, zudem seien die Wege vom Gebäude zum See mit einer wassergebundenen Decke angelegt worden – auch das sei behinderten- und rollstuhlgerecht. Zudem seien rollstuhlgeeignete Matten in einem Seezugangsbereich verlegt und dieser Seezugang sowie ein dort angebrachter Handlauf „deutlich verlängert“ worden.

Aber nicht nur der Untergrund wurde verbessert. Wie die Stadtverwaltung weiter mitteilt, wurden ein Sanitärcontainer mit behindertengerechter Toilette aufgestellt und eine Dusche, ein Hebekran und eine Liege installiert. Das soll ermöglichen, auch erwachsene Menschen zu wickeln, wie Pressesprecherin Natalie Reiser erklärt. Auch in Güttingen ist eine Dusche ein Thema: Laut Natalie Reiser wurde im Buchenseebad kürzlich das wasserrechtliche Genehmigungsverfahren in Bezug auf eine Außendusche bearbeitet. Dieses sei mittlerweile beendet, die Dusche sei genehmigt worden.

Im Seebad musste weniger getan werden

Im Seebad habe man dagegen wenig nachrüsten müssen, da dieses kürzlich erst neu renoviert wurde. Dennoch: „Auch hier wurde ein Seezugang mit Handlauf verlängert und es wurden rollstuhlgerechte Matten in diesem Zugangsbereich verlegt“, so Natalie Reiser. „Im Bereich des DLRG-Stegs, der kein Badesteg sondern ein Rettungssteg ist, ist mit der DLRG noch zu klären, ob es zusätzlich einen Handlauf geben wird.“

Denn Gaby Fezer hatte sich für alle Bäder vor allem genau einen solchen für den Zugang bis zum See und in den See gewünscht, wie sie dem SÜDKURIER gegenüber berichtete – und zwar beidseitig. Erfüllt ist dieser Wunsch nicht an allen Wegen. Wie Natalie Reiser weiter aufzählt, sind für das Seebad dafür aber auch behindertengerechte Outdoor-Rollstühle angeschafft worden.