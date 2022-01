von Gerald Jarausch

Ab sofort ist die Sonderausstellung „Trachten leben“ im Stadtmuseum am Seetorplatz um einige Exponate reicher. Schüler des Berufsschulkollegs für Mode und Design am Berufsschulzentrum Radolfzell (BSZ) haben Designstudien angefertigt, die sich an den handwerklich aufwendig gestalteten Trachten anlehnen.

„Die Idee dazu entstand bei einem gemeinsamen Rundgang der Schüler mit mir durch das Museum“ erzählt Lehrerin Isabel Schwarz. Daraus entwickelte sich eine Aufgabe für die Schüler im ersten Ausbildungsjahr: Es galt, die Handwerkskunst und die besondere Ästhetik der Radolfzeller Trachten als Inspiration für freie Designstudien an der Schneiderbüste zu nehmen. Die Studien entstanden in Gruppenarbeit.

Materialien frei wählbar

Die Schülerinnen und Schüler wählten Elemente der traditionellen Tracht und übersetzten diese in moderne Entwürfe. Die Materialien waren dabei frei wählbar: Papier und Watte, Tüll und Draht direkt auf die Büste drapiert erzeugen unterschiedlichste Volumen.

Ganz bewusst beschränkten sich die Schüler auf weiße und helle Stoffe und Materialen. Die monochrome Farbwahl lenkt den Blick auf die Silhouette und die Formgestaltung. So entstanden aus Elementen der Handwerkskunst und dem experimentellen Arbeiten eigenständige und moderne Designermodelle.

Diese kreativen Studien werden nun in den letzten Ausstellungswochen den Besucherinnen und Besuchern des Stadtmuseums präsentiert. Die Ausstellung läuft bis zum 20. Februar, wird aber eventuell noch um einige Tage verlängert.

Beispiel für Zusammenarbeit

Für den neuen Leiter der Fachabteilung Kultur, Erik Hörenberg, ist die Kooperation mit dem BSZ ein gutes Beispiel für die künftige Zusammenarbeit seines Ressorts mit anderen Anbietern: „Hier wurden Ideen aufgegriffen und in wunderbarer Weise umgesetzt“, sagte er. Auch den 22 Schülern des Kollegs hat die Gruppenarbeit Freude bereitet, wie sie erklärten: „Das hat viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass wir die Arbeiten auch in Stoff umsetzen. So etwas würde ich sogar tragen“, sagte Mariella Sandmann.