Selbst im Münchner Stadion hatten die Fußballer während des Europameisterschafts-Spiels mit dem Wetter zu kämpfen. In Radolfzell besuchten trotz des Unwetters viele Fans das Public-Viewing-Angebot der Gastronomen, um das Spiel in Gesellschaft zu schauen.

Die Café-Bar Fino profitierte vor allem dadurch, dass sie ihren Gästen das Public-Viewing auch im Restaurant anbieten konnte. Inhaber Antonio Raso sagt: „Wir haben zwei Terrassen. Eine ist überdacht und die Gäste konnten trotz des Regens draußen schauen. Die Besucher auf der anderen Terrasse haben wir nach drinnen verlegt.“ Allerdings durften dort nur diejenigen dem Spiel weiter beiwohnen, die einen aktuellen negativen Corona-Test vorweisen konnten, bereits geimpft oder genesen waren. Alle anderen mussten draußen bleiben.

Stockach/Radolfzell Umwetter sorgt für Ausfälle beim Seehäsle Das könnte Sie auch interessieren

„Unsere Gäste hatten trotz des schwachen Spiels der Deutschen gute Laune“, merkt Raso an. Neben den Deutschland-Spielen lohne sich das Angebot aber kaum. „Wenn nicht gerade Deutschland, Frankreich, Italien oder Spanien spielt, kommen nur wenige wegen des Fußballs zu uns.“ Weniger Glück hatte die Seebar am Konzertsegel. Das dritte Vorrundenspiel der Deutschen konnte dort wegen des schlechten Wetters nicht übertragen werden.

Jule Meier, Geschäftsführerin der Seebar, sagt: „Wir haben das Public-Viewing am Abend noch abgesagt.“ Es sei unmöglich für sie gewesen, die Übertragung bei Regen anzubieten. Einen Innenbereich hat die Seebar nicht. Auch Meier biete das Public-Viewing für alle Spiele der Europameisterschaft an, nur eben unter dem Vorbehalt von schönem Wetter. „Der erwartete Ansturm blieb bei dieser Europameisterschaft allerdings aus.“

Radolfzell Ultramarathon gegen Gewalt an Frauen: Wie zwei Laufsportler sich sportlich gegen wachsende Gewalt in ihrem Herkunftsland Brasilien engagieren Das könnte Sie auch interessieren

Nach dem 2:2 gegen Ungarn steht die deutsche Nationalelf jetzt im Achtelfinale. Im nächstes Spiel trifft sie am Dienstag ab 18 Uhr in Wimbledon auf England. Dort kommt es auf einen Sieg an, um weiterzukommen.