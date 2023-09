Wer an Radolfzell denkt, der hat häufig das Münster, die Lenk-Figur „Kampf um Europa“ in der Sankt-Johannis-Straße, den Kappedeschlebrunnen oder die Statue „El Nino“ vor Augen, die das Seeufer schmückt und dort zum Fotomotiv für Touristen und Besucher wird. Doch die Stadt hat noch viel mehr an Kunstwerken und kunstvollen Details zu bieten, die mal mehr und mal weniger bekannt sind. Wissen Sie, wo diese zu finden sind? Testen Sie Ihr Lokalwissen mit zwölf Ecken der Stadt – und zählen Sie Ihre Punkte, denn am Ende des Rätsels gibt es eine Auswertung.

Historisches Bildnis

Zahlreiche Radolfzeller und Touristen kommen täglich an dieser schönen Wandmalerei vorbei, die einen Blick auf die Stadt um das Jahr 1750 zeigt und auch noch auf die Gründung durch Bischof Radolf von Verona im Jahr 826 verweist. Nur auf welcher Fassade wurde die historische Ansicht verewigt?

Radolfzell an der Wand: Wo befindet sich diese schöne Fassadenmalerei, die die Stadt um 1750 zeigt? | Bild: Jarausch, Gerald

Die Lösung Die Wandmalerei ist am Obertor zu finden und stammt aus dem Jahr 1838. Der Radolfzeller Maler Udo Biller hat das Bild in den Jahren 1988 und 2012 gereinigt und konserviert. Auch auf dem gegenüberliegenden Gebäude am Obertor ist eine Wandmalerei zu finden – diese zeigt das Tor mit Zugbrücke.

Steinerne Blicke

Tiefe Blicke tauscht dieses steinerne Skulpturenpaar aus, dessen Haare durch den Standort im Freien bereits mit Moos bedeckt sind. Die beiden sind nicht unmittelbar in der Innenstadt zu finden, befinden sich allerdings in bester Gesellschaft, denn in ihrer Nähe sind noch mehr Skulpturen zu finden. Nur wo?

Innige Blicke tauscht dieses steinerne Paar aus – aber wo? | Bild: Jarausch, Gerald

Die Lösung Bei der Skulptur handelt es sich – passender könnte es kaum sein – um „das Paar“ von Emile Mondon. Die Figur stammt aus dem Jahr 2008 und ist vor der Villa Bosch zu finden.

Spielerische Eleganz

Nicht in der Radolfzeller Kernstadt, sondern in einem Ortsteil befindet sich das nächste Kunstwerk – ein Wandbildnis einer jonglierenden Person. Aber auch dieser Standort ist gut frequentiert, wenn auch im Sommer nicht so häufig wie sonst. Woran das liegt? Das wird klar, wenn bekannt ist, um welche Fassade es sich hierbei handelt.

Wo befindet sich dieser Jongleur? | Bild: Jarausch, Gerald

Die Lösung Das Wandbildnis aus Metall ist an der Grundschule in Markelfingen zu finden – und fällt daher noch viel mehr Personen ins Auge, wenn sich Schüler und Lehrer an dem Ort befinden. Das ist in Ferien wie den Sommerferien natürlich nicht der Fall.

SÜDKURIER-Heimatcheck Wie lebt es sich eigentlich bei uns? Der große SÜDKURIER-Heimatcheck startet Das könnte Sie auch interessieren

Prunkvolle Uhr

Nicht allzu schwer zu erraten ist der Standort des nächsten Wandbildes, das äußerst prunkvoll daherkommt. Kleiner Tipp: Zu sehen neben einer hübschen Uhr auch allerlei sakrale Details. Und auch die verschnörkelten Details an der Decke darüber könnten für einige Radolfzeller sehr gut erkennbar sein. Na, erraten?

Jesus über einer Uhr: Wo ist dieses Wandbildnis verortet? | Bild: Jarausch, Gerald

Die Lösung Das Wandbildnis mit der Uhr ist im Radolfzeller Münster zu finden. Dort ist es direkt am Übergang zur Decke des Kirchenschiffs angebracht. Diese ist direkt darüber zu erkennen und erstrahlt seit der Reinigung im Jahr 2021 in neuem Glanz.

Die modernen drei Hausherren

Wem das zu einfach ist, der könnte vielleicht das nächste Rätsel etwas schwerer finden – zumal das gesuchte Relief an einer Stelle angebracht ist, wo Radolfzeller nicht alltäglich vorbeikommen. Es befindet sich auch nicht im Freien, sondern im Inneren eines Gebäudes. Dargestellt werden die drei Radolfzeller Hausherren – in moderner, schörkelloser Weise. Aber wo?

Die drei Hausherren aus Stein – und im modernen Look. | Bild: Jarausch, Gerald

Die Lösung Die moderne Version der drei Hausherren befindet sich im Aufgang des Radolfzeller Rathauses. Zu sehen bekommen sie all jene, die in den oberen Geschossen des Gebäudes einen Termin haben und dafür die Treppen hinaufsteigen müssen.

Baum im Auto

Fast schon wie aus einem Endzeitfilm, in dem die moderne Zivilisation zusammengebrochen ist, wirkt der nächste Radolfzeller Fund – ein VW Käfer, der inmitten von Efeu und anderem Bewuchs steht und durch dessen Dach mittlerweile eine Birke gewachsen ist. Tatsächlich passt das ganz gut zum Standort des verrosteten Autos – der hat nämlich auch etwas mit Natur zu tun.

Wo steht dieser zugewucherte Käfer? | Bild: Jarausch, Gerald

Die Lösung Dieses markante Kunstobjekt, bei dem die Natur sich ihr Terrain zurückerobert, wurde von Landart-Künstlerin Gisele Dahl im Jahr 1985 geschaffen. Der VW Käfer steht im Radolfzeller Ortsteil Möggingen auf dem Gelände des BUND in der Ortsmitte.

Fabelwesen an der Wand

Nicht in unmittelbarer Nachbarschaft zum Bodensee ist dieser Ausleger in Form einer Nixe zu finden. Dafür haben ihr goldenes Haar sowie der goldene Armreif und die goldenen Details am Fischschwanz etwas mit ihrem Standort in der Stadt zu tun. Dort gibt es nämlich ebenfalls glitzernde und glänzende Dinge zu entdecken. Schon erraten, wo die Nixe hängt?

Mit goldenen Details zieht diese Nixe die Blicke auf sich. Wer weiß, an welcher Wand sie angebracht ist? | Bild: Jarausch, Gerald

Die Lösung Das metallene Kunstwerk ist in der Schmidtengasse zu finden – direkt über dem Eingang des Goldschmiede-Geschäfts Kuharo. Und die Nixe ist auch nicht der einzige Ausleger, der in der Schmidtengasse die Blicke auf sich zieht, zu finden ist schräg gegenüber nämlich auch ein metallener Froschkönig. Und nebenan ist auch noch ein kleiner Hansele an einer Hauswand angebracht.

Sankt Martin lässt grüßen

Die Geschichte von Sankt Martin, der an einem kalten Wintertag Mitleid mit einem frierenden Bettler hatte und mit seinem Schwert daher ein Stück seines Mantels abtrennte, um es dem Bettler zu schenken, kennt wohl fast jeder. An welcher Hauswand diese Darstellung der Legende zu finden, ist aber womöglich nicht – wissen Sie es?

Sankt Martin gibt seinen Mantel her – nur wo? | Bild: Jarausch, Gerald

Die Lösung Die Sankt Martin-Malerei ist am Untertorplatz neben den Gebäuden der Stadtwerke Radolfzell zu finden. Die Darstellung erstreckt sich über zwei Stockwerke und zeigt genau den Moment, in dem der Heilige zum Schwertstreich ansetzt, um seinen Mantel zu teilen.

Von Löwen und Wappen

Nicht besonders schwer ist der Standort des nächsten Details in Radolfzell zu erraten – das Relief liefert nämlich einen ganz entscheidenden Hinweis gleich selbst mit. Zu sehen sind zwei goldene Löwen, die zwischen sich ein Wappen in den Klauen halten. Und auch die Farbgebung des Gebäues und der Fenster im Hintergrund könnten helfen, das Relief zu verorten.

Diese Löwen mit Wappen befinden sich an einer stark frequentierten Stelle in Radolfzell. | Bild: Jarausch, Gerald

Die Lösung Das Relief befindet sich auf der Rückseite der Radolfzeller Stadtbibliothek, direkt über dem dortigen ehemaligen Eingang zu dem Gebäude. Und die Stadtbibliothek wiederum befindet sich im Österreichischen Schlösschen – kaum verwunderlich, dass die goldenen Löwen da das österreichische Wappen in den Klauen halten.

Radolfzell Eine 680-jährige Entwicklung: Wie in Radolfzell ein Spital zum Klinikum wurde Das könnte Sie auch interessieren

Hinweis durchs Handwerk

Auch beim nächsten Detail, einer Figur, gibt es so einige Hinweise auf den Standort zu entdecken. Ebenfalls helfen dürfte, dass sich die Figur an einer sehr prominenten Stelle in Radolfzell befindet und täglich von zahlreichen Menschen passiert wird – egal, ob von Einheimischen, Touristen oder Tagesgästen. Nur wo ist das?

Mit übereinandergeschlagenen Beinen sitzt diese Figur an einer Fassade in Radolfzell. Aber welcher? | Bild: Jarausch, Gerald

Die Lösung Die Figur, die direkt unterhalb eines Erkers am heutigen Stadtmuseum angebracht ist, bearbeitet Substanzen mit einem Mörser und Stößel – kein Wunder, schließlich befand sich in dem Gebäude einst die Radolfzeller Stadtapotheke. Und da wurde sicherlich so einiges an Kräutern und weiteren heilenden Mitteln zu Pulver zermahlen.

Stachelige Angelegenheit

Alles andere als historisch, sondern modern ist die nächste Skulptur, die einen Seeigel darstellt, der scheinbar über einen Menschen gestülpt wurde – wobei dieser ebenfalls Stacheln aufweist. Angefertigt wurde sie erst vor einigen Jahren und zwar im Rahmen einer Veranstaltungsreihe in Radolfzell. Welche war das und wo steht die Skulptur?

Mit Stacheln kommt diese Skulptur daher. | Bild: Jarausch, Gerald

Die Lösung Die Skulptur mit dem passenden Namen „Der schützende Seeigel“ wurde von Daniel Zanca im Jahr 2017 im Rahmen des Bildhauersymposiums in Radolfzell angefertigt und befindet sich heute im Garten der Villa Bosch.

Streetart mit Farbklecks

Es ist ein geradezu idyllisches Bild, das in einem der Radolfzeller Ortsteile zu finden sind: Ein älteres Paar sitzt auf einer Bank, daneben ein Hund, nur der Mantel der Frau ist ein einziger Farbklecks inmitten von Grau-, Schwarz- und Weißtönen. Nur wo ist das Paar zu finden?

Kunst in der Fritz-Kleiner-Straße in Böhringen. | Bild: Jarausch, Gerald

Die Lösung Die Wandkunst ist inmitten des Radolfzeller Ortsteils Böhringen in der Fritz-Kleiner-Straße zu finden.

Die Auswertung

Wie viele der zwölf Ecken in Radolfzell haben Sie richtig erkannt? Pro Lösung gibt es einen Punkt.

1 bis 4 Punkte: Das war kein schlechter Versuch, aber so wirklich gut kennen Sie sich in Radolfzell noch nicht aus.

5 bis 8 Punkte: Das war gar nicht schlecht, aber es gibt noch Luft nach oben.

9 bis 12 Punkte: Herzlichen Glückwunsch, Sie scheinen Radolfzell wirklich gut zu kennen – sogar die kleinsten Details!