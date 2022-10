Schon mit seinem Amtseintritt hatte Oberbürgermeister Simon Gröger angekündigt, eine neue Verwaltungsstruktur einzuführen und die Digitalisierung in Radolfzell vorantreiben zu wollen. Dazu beitragen soll nun eine neue Internetseite der Stadtverwaltung, die jüngst freigeschaltet wurde und den Bürgern möglichst übersichtlich und schnell die verschiedenen digitalen Angebote der Stadtverwaltung zugänglich machen soll.

Sie ersetzt nicht den bisherigen Internetauftritt der Stadt, sondern dient dazu, die Dienstleistungen der Verwaltung übersichtlicher darzustellen. „Ziel ist es, dass die Verwaltung möglichst bürgernah ist und wir den Dienstleistergedanken mehr leben“, erklärt Simon Gröger die Hintergründe. Auch wolle die Verwaltung hohe Transparenz schaffen.

Digitale Angebote nicht immer bekannt

Im Rathaus seien bereits viele Bereiche digitalisiert worden, das sei den Bürgern aber nicht immer bewusst. „Das Ganze muss so verarbeitet werden, dass der Bürger es erkennt“, ist Simon Gröger überzeugt.

Radolfzell Beim Helferfest im Radolfzeller Tafelladen wird deutlich: Es gibt immer weniger Lebensmittelspenden Das könnte Sie auch interessieren

Auf der neuen Internetseite werden die digitalen Leistungen der Stadt Radolfzell in vier Aktionsfeldern präsentiert: So sollen Bürgerinnen und Bürger sich über die digitalen Ziele an Radolfzeller Schulen informieren können. Die Stadtverwaltung listet dabei ihre Ziele auf und schreibt, welche Maßnahmen in welchen Schulen bereits umgesetzt wurden und welche in welchem Zeitraum noch folgen sollen. „Es ist alles aufgeführt und transparent“, betont Gröger. „Und es wird alles fortgeschrieben.“

Formulare, Online-Karten und Informationen

Auch werden sämtliche Online-Dienste der Stadtverwaltung, etwa die Buchungsmöglichkeit für Termine im Bürgerbüro, der Online-Kalender mit den Sitzungsterminen des Gemeinderats und der Mängelmelder, gebündelt an einem Ort aufgelistet und verlinkt.

Wie die Internetseite zu finden ist Die neue Internetseite der Stadtverwaltung ist unter https://radolfzell.digital abrufbar. Aber auch auf der bisherigen Internetseite der Stadtverwaltung unter www.radolfzell.de ist sie auf der Stadtseite verlinkt – zu finden unter dem Namen „Radolfzell goes digital“. Soziale Medien Ebenfalls digitaler will Radolfzell durch seine Auftritte in den Sozialen Medien werden. Wie Simon Gröger berichtet, gibt es vier solcher Profile – jeweils eines von ihm und eines der Stadtverwaltung auf Instagram und auf Facebook.

Zudem lassen sich über die neue Internetseite leicht Online-Formulare des Landes, zum Beispiel zur Beantragung einer Geburtsurkunde oder Anmeldung eines Gewerbes, finden. Auch die Informationskanäle anderer städtischer Bereiche, etwa der Feuerwehr oder des Milchwerks, werden aufgelistet.

Wo sind Mülleimer und Toiletten?

Außerdem präsentiert die Stadt verschiedene Online-Karten, um zum Beispiel anzuzeigen, wo sich in Radolfzell WLAN-Hotspots, öffentliche Toiletten, Mülleimer, Hundekotbeutel oder Wanderwege befinden. Auch ein 3D-Modell der Stadt ist zu finden. Und die Stadtverwaltung klärt auf der neuen Internetseite darüber auf, welche Technologien und Software derzeit bei der Stadtverwaltung im Einsatz sind.

Radolfzell-Böhringen Nach zwei Jahren Pause: In Böhringen gibt es in diesem Winter wieder Adventsfenster zu bewundern Das könnte Sie auch interessieren

„Wir wollen die Kernziele an die Bürger transportieren“, fasst Digitalisierungsmanager Frank Perchtold, der die Internetseite betreut, zusammen. Sollten weitere Bereiche in der Verwaltung digitalisiert werden, sollen diese auch auf die Seite aufgenommen werden.

„Überregional sind wir ganz vorne mit dabei“

Wie Martin Richter, IT-Leiter in der Stadtverwaltung, erklärt, war die Erstellung der Internetseite kein leichtes Unterfangen. Unter anderem mussten Arbeitsabläufe in der Verwaltung genau analysiert werden, ehe eine passende Plattform und Technologie gefunden werden musste, um die Vorgänge digital auch sicher abzubilden – und das für jeden Verwaltungsprozess. Dabei habe die Stadtverwaltung nicht auf externe Unterstützung zurückgegriffen: „Wir haben die Seite nicht bauen lassen, sondern selbst gemacht“, sagt Richter.

Radolfzell Das neue Molenrestaurant als große Konkurrenz? Das sagen andere Gastronomen zum neuen Angebot Das könnte Sie auch interessieren

Von den Ergebnissen zeigen sich die Beteiligten überzeugt. „Wir sind jetzt auf einem sehr guten Weg“, betont Martin Richter. Und Simon Gröger hebt hervor, dass es ein solches Angebot nur selten gebe. „Überregional sind wir als Kleinstadt sehr weit vorne mit dabei.“

Bürgerbüro hat weiterhin geöffnet

Dennoch will die Verwaltung ihre Dienste nicht nur auf diesem Weg zur Verfügung stellen: „Jeder Bürger kann natürlich immer noch ins Bürgerbüro gehen“, versichert Oberbürgermeister Simon Gröger. Es handle sich lediglich um ein zusätzliches Angebot.