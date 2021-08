Radolfzell vor 7 Stunden

Radolfzell setzt auf erneuerbare Energien: Auf immer mehr Dächern in der Stadt sollen Solaranlagen installiert werden

Auf dem Dach des Kindergartens in Markelfingen wurde jetzt bereits eine Photovoltaikanlage installiert. Weitere Anlagen sollen in ganz Radolfzell folgen. Als geeignet sieht die Stadt beispielsweise das Friedrich-Hecker-Gymnasium, die Homburghalle und die Grundschule Stahringen an. Die Projekte sind Teil einer Solaroffensive.