von Gerald Jarausch

Am Wochenende findet in Radolfzell der Baden-Württemberg-Tag statt (Samstag und Sontag, 3. und 4. Juli, jeweils 11 bis 18 Uhr). Ursprünglich als echtes Großereignis geplant, bei dem erfahrungsgemäß mehrere tausend Menschen die ausrichtende Stadt im Land besuchen, handelt es sich in diesem Jahr um eine Corona-bedingt abgespeckte Version. Am Sonntag gibt es zudem einen verkaufsoffenen Sonntag.

Für den Baden-Württemberg-Tag, der aus mehreren verschiedenen Teilen besteht und an unterschiedlichen Orten in der Stadt stattfindet, hat Radolfzell als Veranstalter bewusst darauf verzichtet, wie gewohnt mit externen Anbietern ein kulinarisches Angebot aufzustellen. „Wir finden, das braucht es nicht“, sagt dazu Nina Hanstein von der Tourismus- und Stadtmarketing Radolfzell GmbH.

Baden-Württemberg-Tag und verkaufsoffener Sonntag

Um aber dennoch Speisen und Getränke anbieten zu können, wurden die Radolfzeller Gastronomen angeschrieben und gebeten, sich an beiden Tagen des Wochenendes auf die erhöhte Kundenfrequenz mit einem entsprechenden Angebot einzustellen.

Diese Bitte ist längst nicht überall angekommen beziehungsweise es kann ihr nicht überall entsprochen werden, wie eine Umfrage unter einigen Café- und Restaurantbetreibern durch den SÜDKURIER ergeben hat. So hat zum Beispiel das Café Cobblers in der Schmidtengasse am Samstag wie gewohnt nur bis 14 Uhr geöffnet und am Sonntag sogar komplett geschlossen.

„Ich denke schon, dass die Leute rausgehen“

Auch im Restaurant Zwirner in der Kaufhausstraße gibt es nur zu den üblichen Zeiten am Samstag etwas zu essen und zu trinken. Am Sonntag bleibt das Lokal mit Außengastronomie geschlossen. Andere wiederum haben wie gewohnt an beiden Tagen geöffnet. So erklärt Toni Raso vom Fino Restaurant in der Seemeile, dass sein Lokal „ganz normal geöffnet“ sei. Er hat – auch im Hinblick auf das Public Viewing – für die nächste Zeit mehr Personal eingestellt, mit dem mehr Gäste bedient werden können.

Generell hofft der Betreiber auf mehr Menschen in der Stadt: „Ich denke schon, dass die Leute rausgehen“, sagt er. Für Gastronomen außerhalb der Innenstadt macht ein gesondertes Angebot nach Ansicht von Florian Repnik (Einkehr- Radhotel am Gleis in Markelfingen) wenig Sinn. „Für mich bringt das nichts, da wir nicht vor Ort sind“, erklärt er. Er hat sich aber über die Anfrage der Stadt gefreut: „Nach der Zeit tut es gut, wenn so ein Angebot kommt.“

Mehrere Wirte weiten Öffnungszeiten aus

Mehr Aufwand als sonst üblich betreiben dennoch einige Anbieter und Gastronomen in der Innenstadt. So öffnet zum Beispiel die Bäckerei Engelhardt in der Höllstraße am Sonntag zwischen 12.30 und 17.30 Uhr. Und im Pub The Irish Exit gleich nebenan öffnet man die Türen am Sonntag extra für die Besucher der Stadt.

Michaela Huse und ihr Café Marmelad‘Or in der Seestraße sind ebenfalls an beiden Tagen am Start, mit verlängerten Öffnungszeiten: „Wir sind mit der vollen Karte da“, verspricht sie.

Seebar-Team bewirtet Konzert-Besucher

In der Seebar ist Andrang zumindest am Samstag garantiert: Das Team übernimmt die Verpflegung der Konzert-Besucher am Konzertsegel. Dafür stellt es eigens einen Getränkewagen auf dem abgesperrten Gelände auf. Die Seebar selbst wird laut Inhaberin Jule Meier ebenfalls geöffnet sein und gleichzeitig die Spiele der Fußball-EM zeigen.

Einschätzen könne sie den Andrang am Baden-Württemberg-Tag nicht, sagt sie. Ihr Angebot konnte sie angesichts der kurzfristigen Terminplanung nicht noch ausweiten oder verändern: „Wir haben ganz normal geöffnet.“