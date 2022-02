Eine 57-jährige Radfahrerin hat sich am Dienstagnachmittag bei einem Sturz auf einem Gehweg im Bereich der Allweilerstraße leichte Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei mitteilt, sei die Frau gegen 14 Uhr mit ihrem Rad verbotswidrig auf dem Gehweg der Allweilerstraße in Richtung Stadtmitte gefahren.

Als sich die 57-Jährige dem Gebäude in der Allweilerstraße 25 näherte, sei ein neunjähriger Junge vom Grundstück auf den Gehweg gerannt, ohne auf die heranfahrende Radfahrerin zu achten. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, habe die Frau stark abgebremst, stürzte und verletzte sich dabei leicht am rechten Fuß. Die 57-Jährige habe sich nach dem Sturz selbstständig in ärztlicher Behandlung begeben.