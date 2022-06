Zwei Radfahrerinnen sind laut einer Mitteilung der Polizei bei einem Unfall am Freitagabend auf der Strandbadstraße zusammengeprallt. Eine 47-jährige Radlerin sei auf dem Gehweg in Richtung Konstanzer Straße gefahren. Am Kreisverkehr sei sie beim Queren der Fahrbahn mit einer aus Richtung Scheffelstraße kommenden 52 Jahre alten Radfahrerin zusammengestoßen.

Beide Frauen seien gestürzt und hätten sich verletzt. Ein Rettungswagen habe die 47-Jährige zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Bei der 52-Jährigen sei keine weitere Behandlung erforderlich gewesen. An beiden Rädern seien mehreren hundert Euro Schaden entstanden.