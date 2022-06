Die Frau sei am Donnerstagmittag gegen 13.30 Uhr mit ihrem Pedelec auf dem Fahrradweg von Radolfzell in Fahrtrichtung Moos unterwegs gewesen, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Nach den Angaben der Frau habe sie vermutlich zu stark gebremst, sodass das Vorderrad blockiert habe, und sie über den Lenker hinweg auf den Boden gestürzt sei, so die Polizei.

Die 60-Jährige sei aufgrund ihrer Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Die Frau habe einen Fahrradhelm getragen, der möglicherweise Schlimmeres verhindert habe, heißt es in der Mitteilung weiter.