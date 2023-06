Ein Radfahrer hat sich bei einem Sturz am Sonntagmittag auf der Mettnaustraße schwere Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei mitteilt, sei der 75-Jährige gegen 13 Uhr auf der Mettnaustraße unterwegs gewesen. Auf Höhe der Hausnummer 27 sei der Mann – der keinen Fahrradhelm trug – aus bislang unbekannter Ursache zu Fall gekommen und habe sich dabei schwer am Kopf verletzt. Ein Rettungswagen habe ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter 07733 99600 zu melden.