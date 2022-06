Der S-Pedelec-Fahrer sei auf dem Radweg neben der Straße von Radolfzell in Richtung Überlingen am Ried unterwegs gewesen. Zeitgleich sei ein 37 Jahre alter Mann mit einem Traktor auf einem Feldweg vom „Oberen Bännle“ kommend in Richtung der K 6158 gefahren. An der Einmündung des Feldwegs auf den Radweg sei es zum Zusammenstoß zwischen Radfahrer und Traktor gekommen.

Der 40-jährige Radler sei gestürzt und habe sich leicht verletzt. Ein Rettungswagen sei aber nicht erforderlich gewesen. Am Pedelec entstanden rund 1000 Euro Schaden, so die Polizei.