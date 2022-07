Zwei Radfahrer sind laut einer Mitteilung der Polizei bei einem Unfall auf der Zeppelinstraße am Mittwochmittag frontal zusammengestoßen. Ein 37-jähriger Mann sei auf dem Radweg an der Zeppelinstraße in Richtung Herrenlandstraße unterwegs gewesen. Dabei sei er frontal mit einem ihm auf dem Radweg entgegenkommenden 25 Jahre alten Radler zusammengestoßen. Beide Männer seien gestürzt und hätten leichte Verletzungen erlitten. Die Höhe der Schäden an den beiden Rädern ist nicht bekannt, so die Polizei.