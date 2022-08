Ein 46-jähriger Radfahrer ist bei einem Unfall auf der Kreuzung Untertorstraße und Walchnerstraße am Donnerstagvormittag schwer verletzt worden, teilt die Polizei mit. Der Mann sei mit seinem Rennrad auf der Untertorstraße in Richtung Böhringer Straße unterwegs gewesen. An der Kreuzung mit der Walchnerstraße sei es zum Zusammenstoß mit einem vorfahrtsberechtigten Toyota gekommen, der aus der Walchnerstraße in Richtung Josef-Bosch-Straße gefahren sei.

Der Radfahrer sei gegen das Auto geprallt und habe sich dabei schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte den Mann in eine Klinik, so die Polizei. Am Toyota seien rund 2000 Euro Schaden entstanden, am Rennrad rund 200 Euro.