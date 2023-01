Ein Radfahrer hat sich bei einem Sturz auf der Gnadenseestraße am Montagmittag verletzt. Laut der Polizei sei der 64-Jährige mit einem Pedelec in Richtung des Riedwegs unterwegs gewesen. Auf Höhe des Parkplatzes am Sportplatz Markelfingen habe er einen vor ihm fahrenden Opel einer 62-Jährigen überholt, die zeitgleich nach links auf den Parkplatz abgebogen sei.

Der Mann habe einen Zusammenstoß mit dem Auto durch eine Vollbremsung gerade noch verhindern können, sei aber zu Fall gekommen und habe sich verletzt. Ein Rettungswagen habe ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Pedelec sei ein Schaden in Höhe von rund 200 Euro entstanden.