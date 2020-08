von Georg Lange

Mit dem Fahrrad eine Tour durch die Natur unternehmen ist für viele Menschen ist eine Selbstverständlichkeit. Doch nahezu undenkbar ist das für Menschen mit einer schweren Behinderung. „Nur ein Jahr dauerte es von der Idee bis zur Anschaffung des Parallel-Tandems“, sagte der Leiter der städtischen Fachabteilung für Integration und Soziales, Günter Wenger, bei der offiziellen Übergabe an den Radolfzeller Freizeittreff Querklecks.

Spezial-Dreirad kostet 9000 Euro

Das Spezial-Dreirad macht nun ein begleitetes Radfahren für die Kinder und junge Erwachsene mit einer Behinderung möglich. Es hat zwei Pedale mit acht Gängen, einen Elektromotor für die Fahrunterstützung, einen drehbaren Beifahrersitz für den Einstieg sowie zwei Feststellbremsen. Es ist mit Armlehnen, Sicherheitsgurten für den Beifahrer sowie einer Fixierung für unruhige Füße ausgestattet. Schnell seien für die Idee Spenden in respektabler Höhe zusammen gekommen, freute sich auch Bürgermeisterin Monika Laule. Diese ermöglichten die über 9000 Euro teure Anschaffung.

Wie Querklecks entstanden ist

Der Freizeittreff Querklecks für junge Menschen mit Behinderung ist weder ein Verein noch eine institutionelle Wohlfahrtsorganisation, sondern pures bürgerschaftliches Engagement. Er ist institutionell frei in ihrem Handeln. Er genießt Vertrauen in der Stadtverwaltung, bei Stiftungen und Spendern sowie bei den Familien, die die Fürsorge des samstäglichen Freizeittreffs in Anspruch nehmen.

Vor 20 Jahren machte die Stadt Radolfzell eine Erhebung, ob es einen Bedarf für eine Begegnungsstätte für Menschen mit einer Behinderung gäbe, erinnert sich die Mitinitiatorin des Querklecks, Doris Kaipf: „Es waren vor allem die Eltern, die sich eine Betreuung für ihre behinderten Kinder wünschten. Und zwar vornehmlich am Wochenende.“

Der erste Standort des Freizeittreffs war eine kleine Wohnung in einem Gebäude neben dem Rathaus in der Radolfzeller Kaufhausstraße. Doris Kaipf und Günter Wenger renovierten die Wohnung gemeinsam und eröffneten den ersten Freizeittreff im Mai 2000. Anfänglich entlastete die Einrichtung ein Mal im Monat die Familien.

Angebot ist über die Jahre gewachsen

Über die Jahre hinweg weitete sich das Angebot auf eine wöchentlich fünfstündige Betreuung an Samstagen aus. Insgesamt vier Mal zog der Freizeittreff innerhalb der vergangenen 20 Jahre um und hat in der Güttinger Straße 19 sein festes Domizil gefunden. „Am Anfang waren die Gäste alles Kinder“, erinnert sich Kaipf. „Sie wuchsen mit dem Querklecks auf und sind mit ihm erwachsen geworden.“

Das Team des Querklecks besteht aus sieben bürgerschaftlich engagierten Honorarkräften, die sich ehrenamtlich einsetzen. Doris Kaipf und ihr Team teilen die Besucher nicht nach Altersstufen auf, sondern nach den einzelnen Interessenslagen der Kinder und jungen Erwachsenen. So entstünden Kleingruppen für Ausflüge, Spiele oder kreative Bastelarbeiten. Im Sommer werden die Aktivitäten des Freizeittreffs ins Freie verlagert. Hinzu kommen Ausflüge in den Landkreis aber auch zum Zoo nach Stuttgart.

„Wir sind für alle offen“, erläutert Doris Kaipf. Doch die Grenze liege bei einer Eins-zu-eins-Betreuung. Das könne der Freizeittreff nicht leisten. Vor der Pandemie konnten die Kinder ohne Anmeldung im Querklecks erscheinen. Wöchentlich besuchen bis zu 25 Kinder und junge Erwachsene den Freizeittreff. Pandemiebedingt gebe es nun eine Beschränkung auf fünf Personen in den Räumen.

Das sind die Spender

Auch für den Radolfzeller Heinz Schmitt ist es eine Herzensangelegenheit, sich für Menschen mit Behinderung einzusetzen. Seit 2004 gehen die Einnahmen aus dem von ihm initiierten Brückenfest an den Querklecks – zuletzt 2000 Euro für die Kofinanzierung des Tandems. Die ehemalige Gastronomin Hannelore Honold aus Radolfzell sammelt Spenden mit Näharbeiten auf Basaren sowie auf den Sommerfesten des Fachzentrums Mega in Stockach. Die Einnahmen und Tantiemen eines ihrer Kochbücher fließen in den Querklecks. Das Tandem wurde damit mitfinanziert.

Hinzu kamen Spenden der Werner und Erika Messmer Stiftung sowie der Radolfzeller Stiftung Albrecht Schroff und eine Privatspende von Bürgermeisterin Monika Laule.