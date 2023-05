Bei allerschönstem Wetter mit Temperaturen um die 25 Grad und einer leicht kühlenden Seebrise feierten an der Konzertmuschel auf der Mettnau hunderte Besucher den Pfingstmontag-Frühschoppen der Froschenkapelle und der Narrenmusik. Über 20 Boote lagen am Ufer vor Anker. Familien brachten Decken für ein Picknick mit. Und während die Besucher unter einem Dutzend Sonnenschirmen und Bäumen kühlenden Schatten suchten, heizte die Froschenkapelle mit unerschöpflichem Repertoire quer durch alle Musikstile die Stimmung der Besucher über fünf Stunden lang bis zum Siedepunkt ein. Die Narrenmusiker verköstigten die Gäste an einem offenen Festzelt.

Es war ein Kommen und Gehen, doch vor allem ein Bleiben und Verweilen an der Konzertmuschel. Hartgesottene Festbesucher kamen bereits eine Stunde vor dem Start. „Menschen wohin das Auge reicht. Es macht einfach glücklich, wie gut unser Fest ankommt“, freute sich der musikalische Leiter der Froschenkapelle, Tobias Franz. Mehr als 70 Musikstücke spielten die Musiker. Im schnellen Wechsel folgten den Märschen und Polkas die Unterhaltungsmusik aus alten und neuen Schlagern und Titel aus dem Rock, dem Pop und dem Hip Hop. Das Repertoire bot beste Unterhaltung für Besucher jeglichen Alters. „Wir kehren immer wieder zu unseren Wurzeln zurück“, sagte Tobias Franz: „Zum handgemachten Blechblas-Irrsinn.“

Für die Festbewirtung standen mehr als 50 Helfer der Narrenmusik parat. „Es ist eine Freude, dass so viele Menschen kommen und Spaß am Fest haben“, sagte auch der Veranstalter, Michael Back: Es seien Familien mit ihren Kindern sowie junge Menschen und Senioren zum Fest gekommen – viele aus Radolfzell, aber auch aus der Region. Die Kinder wurden von der Narrenmusik mit Eis beschenkt. Und neben Grillwürsten, Nackensteaks und Spezialburgern gab es auch vegetarische Gerichte. Eine neuer Trend scheint sich ebenso Bahn zu brechen: Noch nie gingen so viele alkoholfreie Getränke über die Theke.